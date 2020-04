दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 01:58 PM IST

bhopal. बॉलीवुड डेस्क. अपने घरों में समय बिताते हुए सेलेब्स ने क्वारैंटाइन में फैंस को एंटरटेन करने का अलग रास्ता निकाला है। हाल ही में सेलेब्स की कुछ वीडियोज सामने आई हैं जिनमें वो फैंस को कभी पास्ता तो कभी बेसन के लड्डू बनाना सिखा रहे हैं।

मलाइका अरोड़ा ने बनाए बेसन के लड्डू

इन दिनों घर पर बंद मलाइका शेफ बन चुकी हैं। मलाइका ने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ स्टोरीज शेयर की हैं जिनमें वो फैंस को लड्डू बनाना सिखा रही हैं। वीडियो में उन्होंने लजीज लड्डू बनाते हुए कहा कि शायद घर पर रहने के अपने ही कुछ फायदे हैं। मलाइका को लड्डू बनाना उनकी दोस्त ने सिखाया है जो कि एक शेफ हैं।

इटली की याद दिलाएगा अमीषा का ऑलिव पास्ता

अमीषा पटेल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक कुकिंग रेसिपी शेयर की है। घर में कई दिनों से बंद अमीषा ने पास्ता बनाने का प्लान बनाया है। इस वीडियो में अमीषा ने कहा, 'दोस्तों हम इस समय इटली नहीं जा सकते हैं, ना ही किसी इटालियन रेस्टोरेंट जा सकते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा किचन में आकर थोड़ा पॉजिटिव महसूस किया जाए, थोड़ा तैयार हुआ जाए और अपने लिये चीजी पास्ता बनाया जाए'। सामने आई वीडियो में अमीषा काफी प्रोफेशनल तरीके से पास्ता बना रही हैं।

View this post on Instagram

Trying to make a nice cheesy spicy olive pasta .. can’t go to Italy 🙈🙈🙈so bringing Italy to my kitchen (tryinggg 😀😀)

A post shared by Ameesha Patel (@ameeshapatel9) on Mar 31, 2020 at 8:30am PDT