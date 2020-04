दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 12:45 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कई सालों से अपनी एक्टिंग से दिल जीत रहीं मंदिरा बेदी इन दिनों पति राज और बेटे वीर कौशल के साथ समय बिता रही हैं। पूरे देश में लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थान जाने पर रोक लगा दी गई है जिसके चलते मंदिरा घर पर ही अपने बेटे के लिए प्रसाद बना रही हैं।

हाल ही में मंदिरा बेदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेर किया है जिसमें वो आटे का हलवा बनाती दिख रही हैं। वीडियो मंदिरा के बेटे ने राज को बताया कि वो कड़ा प्रसाद बना रहे हैं। इसके बाद मंदिरा ने कहा, 'कड़ा प्रसाद सिर्फ गुरुद्वारा में बनता है मगर हम इसे गुरुनानक जी की तस्वीर के सामने बना रहे हैं। हम इसे सर ढक कर बना रहे हैं और हम इसे गुरुनानक जी की तस्वीर में भी चढ़ाएंगे'।

#Aateykahalwa when made at home, with a prayer in your heart and your head covered, it becomes #prasad , haina? 🙏🏽❤️ . . @rajkaushal @virkaushal ❣️

