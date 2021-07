Hindi News

Entertainment

Bollywood

Mandira Bedi Says It's 'Time To Begin Again' In New Post After Husband Raj Kaushal's Demise

दर्द से उबर रहीं मंदिरा: पति राज कौशल की मौत के 26 दिन बाद मंदिरा बेदी ने सोशल मीडिया पर कहा, 'अब नई शुरुआत का समय आ गया है'

एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

पति राज कौशल की मौत के बाद मंदिरा बेदी अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में नई शुरुआत करने की ओर इशारा किया है।

मंदिरा ने सोमवार को एक पॉजिटिव नोट शेयर करते हुए लिखा, I am worthy, I am capable,I am loved, I am strong...इस कोट के साथ मंदिरा ने लिखा,अब नई शुरुआत का समय है। मंदिरा की पोस्ट पर टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने रिएक्शन देते हुए लिखा, बिलकुल सही। फराह खान अली ने लिखा, तुम्हें ढेर सारी शक्ति मिले।

शेयर की थी फैमिली फोटो

इससे पहले मंदिरा ने एक फैमिली फोटो शेयर की थी जिसमें उनके दोनों बच्चों वीर और तारा के अलावा उनके पेरेंट्स भी नजर आ रहे थे। मंदिरा ने लिखा था, अपने परिवार और सबके प्यार, सपोर्ट और दयालुता के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

पति से जुड़ी यादें भी शेयर कीं

राज कौशल के निधन के बाद मंदिरा ने पिछले एक महीने में कुछ पोस्ट शेयर की हैं। इनमें उनके साथ वक्त बिताते हुए तस्वीरें शामिल थीं।एक पोस्ट में मंदिरा ने राज के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, 25 साल तक एक-दूसरे को जाना, 23 साल की शादी, हर स्ट्रगल और उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का दिया।

हार्ट अटैक से हुआ था निधन

मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का 30 जून को 49 साल की उम्र में आकस्मिक निधन हो गया था। राज को सुबह 4:30 बजे हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। राज ने एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में 'प्यार में कभी कभी', 'शादी का लड्डू' और 'एंथनी कौन है' जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया।

1999 में हुई थी शादी

मंदिरा और राज की शादी 14 फरवरी 1999 को हुई थी। दोनों के एक बेटा और एक बेटी है। राज और मंदिरा ने पिछले साल ही बेटी तारा को गोद लिया है। मंदिरा और राज की पहली मुलाकात 1996 में मुकुल आनंद के घर पर हुई थी। मंदिरा वहां ऑडिशन देने पहुंची थीं और राज, मुकुल आनंद के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई थी।