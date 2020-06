दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 02:28 PM IST

'रजनीगंधा' और 'शौकीन' जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए मशहूर फिल्ममेकर बासु चटर्जी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने 90 साल की उम्र में मुंबई में अपनी अंतिम सासें ली हैं। इस खबर से सामने आते ही बॉलीवुड के कई सितारों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है।

अमिताभ ने किया है मंजिल फिल्म में साथ काम

महानायक अमिताभ बच्चन फिल्ममेकर बासु दा के साथ साल 1979 में आई फिल्म ‘मंजिल’ में काम कर चुके हैं। इस फिल्म का निर्देशन बासु दा ने किया था। दुख की खबर सुनकर बिग बी ने लिखा, ‘बासु चटर्जी के निधन पर दुआएं और सांतवना। एक शांत, मृदु भाषी और सज्जन इंसान। उनकी फिल्म मध्य भारत की जिंदगियों को दर्शाती हैं। उनके साथ मंजिल फिल्म की है। एक दुख भरा नुकसान। इस मौसम में ज्यादातर उनका ‘रिम झिम गिरे सावन’ याद आता है’। ये गाना उनकी फिल्म ‘मंजिल’ का है जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था।

शबाना आजमी के साथ की थीं 3 फिल्में

बासु चटर्जी के निधन की खबर से शबाना काफी दुखी हैं। अपना दुख जाहिर करते हुए एक्ट्रेस लिखती हैं, ‘अंदर से काफी दुखी हूं बासू चटर्जी के निधन की खबर से। कई फिल्में देने वाले फिल्ममेकर। मेरा सौभाग्य था उनके साथ 3 प्यारी फिल्में ‘स्वामी’, ‘अपने पराए’ और ‘जीना यहां’ की हैं। सभी जिंदगी से भरे किरदार’।

‘गुलाबो सिताबो’ डायरेक्टर शुजित सरकार का पहला काम

जल्द ही अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’ लेकर आ रहे शुजित सरकार ने बासु दा के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके निधन पर शुटिन ने ट्विटर पर लिखा, ‘मेरी पहली नौकरी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बासू दा के साथ बंगाली टीवी सीरियल के लिए थे। जिसे सीआर पार्क दिल्ली में शूट किया गया था। इनकी आत्मा को शांति मिले’।

मिडिल क्लास जिंदगी के असल किरदार लिखते थे बासू दा

एक्टर राज बब्बर ने बासू दा की सराहना करते हुए लिखा, ‘शायद कोई भी एक मिडिल क्लास आदमी की आकांक्षाओं और चिंता को व्यक्त नहीं कर सकता जैसा बासु चटर्जी ने किया है। उनकी स्क्रिप्ट एक आम आदमी से काफी मिलती-जुलती और करीब होती थीं। कलाकार आज जा चुके हैं। आपकी जगह हमारे दिलों में हमेशा रहेगी’।

कॉमेडी फिल्मों के लिए हमेशा किया जाएगा याद

फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने भी बासु चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘वेटरन फिल्ममेकर श्री बासु चटर्जी के निधन पर दुख हुआ। उन्हें हमेशा उनकी लाइट हार्टेड कॉमेडी और साधारण फिल्मों के लिए याद किया जाएगा। ओम शांति’।