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दिवाली का जश्न:एकता कपूर की दिवाली पार्टी में पहुंचे कई टीवी सेलेब्स, मौनी रॉय, हिना खान और करिश्मा तन्ना का दिखा स्टनिंग लुक

कुछ ही क्षण पहले
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बॉलीवुड में कोरोना महामारी के चलते इस बार कई सेलेब्स अपने घर पर दिवाली पार्टी का आयोजन नहीं कर रहे हैं लेकिन एकता कपूर सेलिब्रेट ना करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने धनतेरस की रात अपने घर पर एक दिवाली पार्टी रखी। इस पार्टी में टेलीविजन इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने शिरकत की।

हिना खान पेस्टल कलर के सलवार सूट में बेहद खूबसूरत नजर आईं।
हिना खान पेस्टल कलर के सलवार सूट में बेहद खूबसूरत नजर आईं।
मौनी रॉय वाइट एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगा-चोली में ग्लैमरस दिखीं।
मौनी रॉय वाइट एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगा-चोली में ग्लैमरस दिखीं।
अनीता हसनंदानी पति रोहित रेड्डी के साथ दिखीं। अनीता मस्टर्ड कलर के सूट में तो रोहित ब्लैक पठानी सूट पहने दिखे। अनीता प्रेग्नेंट हैं और जल्द पहली बार मां बनने वाली हैं।
अनीता हसनंदानी पति रोहित रेड्डी के साथ दिखीं। अनीता मस्टर्ड कलर के सूट में तो रोहित ब्लैक पठानी सूट पहने दिखे। अनीता प्रेग्नेंट हैं और जल्द पहली बार मां बनने वाली हैं।
करिश्मा तन्ना पिंक लहंगा-चोली में बेहद स्टनिंग लुक में नजर आईं। उन्होंने गले में ग्रीन चोकर पहना हुआ था।
करिश्मा तन्ना पिंक लहंगा-चोली में बेहद स्टनिंग लुक में नजर आईं। उन्होंने गले में ग्रीन चोकर पहना हुआ था।
'ये है मोहब्बतें' एक्टर करण पटेल पत्नी अंकिता भार्गव के साथ पार्टी में पहुंचे। अंकिता ब्लैक आउटफिट में दिखीं। वहीं, करण बांधनी कुर्ता और पायजामा में दिखे।
'ये है मोहब्बतें' एक्टर करण पटेल पत्नी अंकिता भार्गव के साथ पार्टी में पहुंचे। अंकिता ब्लैक आउटफिट में दिखीं। वहीं, करण बांधनी कुर्ता और पायजामा में दिखे।
क्रिस्टल डिसूजा ब्लू एथनिक ऑउटफिट में खूबसूरत अंदाज में दिखीं।
क्रिस्टल डिसूजा ब्लू एथनिक ऑउटफिट में खूबसूरत अंदाज में दिखीं।
टेलीविजन की क्यूट जोड़ी मोहित सहगल और सनाया ईरानी भी पार्टी में पहुंचे। मोहित ब्लू पठानी सूट तो सनाया फ्लोरल सूट में दिखाई दीं।
टेलीविजन की क्यूट जोड़ी मोहित सहगल और सनाया ईरानी भी पार्टी में पहुंचे। मोहित ब्लू पठानी सूट तो सनाया फ्लोरल सूट में दिखाई दीं।
सीरियल कुमकुम भाग्य के एक्टर शब्बीर अहलुवालिया अपनी पत्नी कांची कौल के साथ यहां पहुंचे। कांची ब्लैक शरारा तो शब्बीर लाइट ब्लू और वाइट कुर्ते पायजामे में थे।
सीरियल कुमकुम भाग्य के एक्टर शब्बीर अहलुवालिया अपनी पत्नी कांची कौल के साथ यहां पहुंचे। कांची ब्लैक शरारा तो शब्बीर लाइट ब्लू और वाइट कुर्ते पायजामे में थे।
'सुपर-30', 'बाटला हाउस' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं मृणाल ठाकुर गोल्ड और मरून साड़ी में स्टनिंग दिखीं।
'सुपर-30', 'बाटला हाउस' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं मृणाल ठाकुर गोल्ड और मरून साड़ी में स्टनिंग दिखीं।
पार्टी में बिग बॉस के एक्स-कंटेस्टेंट विकास गुप्ता भी नजर आए। वह सफेद कुर्ता पायजामा पहने थे।
पार्टी में बिग बॉस के एक्स-कंटेस्टेंट विकास गुप्ता भी नजर आए। वह सफेद कुर्ता पायजामा पहने थे।
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