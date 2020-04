दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 01:59 PM IST

टी-सीरीज जल्द ही साल 2006 में आई फिल्म 'दिल्ली 6' के पॉपुलर सॉन्ग 'मसक्कली' का रिमिक्स लेकर आ रहा है। 'मसकली 2.0' गाने का टीजर आज रिलीज किया जा चुका है जिसमें में 'मरजावां' की लीड कास्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री दिख रही है। गाने को 8 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा।

हाल ही में तारा सुतारिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 'मसकली 2.0' गाने का टीजर शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'अपने रघु के सआथ फिर एक बार वापस आ गई हूं। इस बार इसकी मसकलीबनकर'। 'मसकली 2.0' को आदिल शेख के निर्देशन में टी-सीरीज ने बनाया है। गाने को तुलसी कुमार और एसपीएस टंडन ने आवाज दी है।

View this post on Instagram

Back with my Raghu and this time being his Masakali! ✨ Teaser out now #Masakali2 @tseries.official @BhushanKumar @arrahman @tulsikumar15 @tanishk_bagchi @sachettandonofficial @sidmalhotra #PrasoonJoshi

A post shared by TARA💫 (@tarasutaria) on Apr 6, 2020 at 11:53pm PDT