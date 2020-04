दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 01:07 AM IST

बॉलीवुड सेलेब्स एक और कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मुसीबत में आए लोगों की मदद करने दिल खोलकर डोनेशन दे रहे हैं। वहीं वे लगातार अपने वीडियोज के जरिए देशवासियों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि यह समय बीत जाएगा। इसी बीच केप ऑफ गुड फिल्म्स और जे जस्ट म्यूजिक के साथ मिलकर विशाल मिश्रा ने एक मोटिवेशनल सॉन्ग को तैयार किया है। मुस्कुराएगा इंडिया टाइटल के साथ इस सॉन्ग में कई दिग्गज सितारे नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो सभी सेलेब्स ने अपने घर में शूट किया है।

