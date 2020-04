दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 04:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. मलाड में एक कॉलोनी को सील कर दिया गया है। यहां रहने वाले लोगों में से एक को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। हाउसिंग सोसाइटी में पांच ब्लॉक्स हैं। यहां ग्लैमर इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियां रहती हैं जिनमें अंकिता लोखंडे सहित अशिता धवन, शैलेष गुलाबानी, नताशा शर्मा-आदित्य रेडिज और मिशकत वर्मा शामिल हैं। मलाड के माइंडस्पेस नाम के इलाके में ये सेलिब्रिटीज निवास करते हैं। जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वह इसी महीने स्पेन से लौटा। मरीज की जांच एयरपोर्ट पर भी हुई थी, जहां रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसलिए 15 दिन बाद फिर से टेस्ट करवाने कहा गया था।

लौटने के 12वें दिन ही बाद ही उन्हें कोरोना के लक्षण नज़र आने लगे जिसके चलते वे और उनकी पत्नी को अस्पताल ले गए। जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई जबकि उनकी पत्नी की नेगेटिव। उनसे जुड़े हर व्यक्ति की जांच हुई है और अब तक सभी के रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिल्डिंग के बाहर पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है कि कोई भी सोसाइटी परिसर से बाहर नहीं जाए या उसमें प्रवेश ना करे।

View this post on Instagram

Happy gudi padwa to everyone and wishing everyone a very happy new year from all of us to all of u❤️ #staysafe #stayhome #gudipadwa

A post shared by Ankita Lokhande (@lokhandeankita) on Mar 25, 2020 at 12:27am PDT