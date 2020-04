दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 07:09 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. लॉकडाउन के बावजूद मिलिंद सोमण और उनका परिवार फिटनेस के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। मिलिंद ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें उनकी 81 साल की मां ऊषा सोमण और 28 वर्षीय पत्नी अंकिता कंवर टैरेस पर लंगड़ी रेस लगाती नजर आ रही हैं।

View this post on Instagram

28 and 81 ! Be fit at every age 💪😊 #mygirls @ankita_earthy @somanusha . . . #betterhabits4betterlife #Live2Inspire #fitnessaddict #keepmoving #neverstop #nevergiveup . . . Who run the world ???!!!!!! 😃

A post shared by Milind Usha Soman (@milindrunning) on Apr 3, 2020 at 10:40pm PDT