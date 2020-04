दैनिक भास्कर Apr 22, 2020, 07:24 PM IST

मिथुन चक्रवर्ती के पिता बसंतकुमार चक्रवर्ती का मुंबई में 95 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया है। उनका निधन किडनी फेल होने की वजह से हुआ। लेकिन पिता के आखिरी वक्त में मिथुन उनके पास नहीं रह सके। वे कोरोनावायरस के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन की वजह से बेंगलुरु में फंसे हुए हैं। मिथुन अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए मुंबई पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

फिलहाल मिथुन के बड़े बेटे मिमोह मुंबई में ही हैं। वहीं उनके बेटे नमाशी की छह साल पुरानी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उनके दादा की तस्वीर मिली है। जिसमें उन्होंने घर का राजा बताया था।

