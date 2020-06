दैनिक भास्कर Jun 12, 2020, 09:51 PM IST

सोनू सूद और नीति गोयल का घर भेजो मिशन अनलॉक फेज वन में लगातार चल रहा है। शुक्रवार को दोपहर मुंबई के बोरिवली स्टेशन से 2000 से ज्यादा प्रवासियों को रवाना करने एक बार फिर सोनू पहुंचे। पहले सोनू प्रवासी श्रमिकों को भेजने बसों का इंतजाम कर रहे थे अब वे ट्रेनों के जरिए इस काम को अंजाम दे रहे हैं।

Fresh visuals of @SonuSood, who bid adieu to 2000 migrants from Borivali heading to their homes in #UttarPradesh. He has been the pioneer of starting the #GharBhejo initiative with #NeetiGoel helping thousands of migrants reach home in all states across the country💪. #SonuSood pic.twitter.com/05Jk61aSBf