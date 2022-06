Hindi News

@BTS: बीटीएस के नए एलबम प्रूफ के रिलीज के 1 दिन में 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज, ग्रुप के नाम 23 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रुप BTS का नया एलबम प्रूफ 10 जून को रिलीज हो चुका है। इस मोस्ट अवेटेड एलबम के रिलीज होने के महज एक दिन में ही यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ गए। इस एलबम का लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, जैसा BTS के हर एलबम को लेकर किया जाता है। बीटीएस ग्रुप दुनिया में काफी पॉपुलर हो चुका है। इसके किसी भी एलबम के रिलीज होने पर लोगों में एक अलग ही उत्सुकता रहती है, वो चाहे डीएनए हो या डायनामाइट। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे हुई इस ग्रुप की शुरुआत और महज 9 सालों मे 23 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला BTS कैसे बन गया दुनिया का सबसे पॉपुलर म्यूजिक ग्रुप।

2013 में शुरू हुआ ग्रुप दुनिया में हुआ पॉपुलर

BTS एक साउथ कोरियन लड़कों का बैंड है, जिसे लॉन्च करने की तैयारियां 2010 में ही शुरू हो गई थीं। ऑफिशियली इस ग्रुप की शुरुआत 2013 में हुई। इस ग्रुप में 7 सदस्य हैं, जिनके नाम आरएम (26), जिन (28), सूगा (28), जे हॉप (27), जिमिन (25), वी (25), जूंगकूक (23) हैं। बीटीएस को लोग बैंगटोन बॉयज के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रुप का पहला एलबम '2 Cool 3 skool' 11 सितंबर 2013 को रिलीज हुआ था। BTS का पहला ही एलबम इतना पॉपुलर हुआ कि उसे 2013 के न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजा गया था।

बच्चों में ज्यादा फेमस

BTS ग्रुप के बारे में जितना बड़े नहीं जानते उससे कई ज्यादा ये बच्चों के बीच फेमस है। इस ग्रुप के परफॉर्मेंस के साथ-साथ उनके लुक्स, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस के भी लोग दीवाने हैं। एक ही एज ग्रुप के 7 लड़कों का ये ग्रुप अपने हर नए एलबम के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। ये बैंड तो दक्षिण कोरिया का 'के-पॉप' बॉयज बैंड हैं, लेकिन ये दुनियाभर में मैनस्ट्रीम बैंड बन चुका है। इस ग्रुप को कोरियाई कंपनी बिग हिट इंटरटेनमेंट ने तैयार किया था। जिसका पूरा नाम बैंगटैन सोनीओन्डन है। इसे बैंगटैन बॉयज या बुलेटप्रूफ बॉयज के नाम से भी जाना जाता है।

BTS के नाम 23 वर्ल्ड रिकॉर्ड

BTS ग्रुप के नाम 23 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। 2021 में रिलीज हुए सिंगल सॉन्ग 'बटर' ने ही 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इस वीडियो सॉन्ग के नाम यू-ट्यूब प्रीमियर पर सबसे ज्यादा व्यूज पाने का रिकॉर्ड है। इस सॉन्ग के पहले ये रिकॉर्ड BTS के ही सॉन्ग डायनामाइट के नाम था। वहीं म्यूजिक वीडियो 'बटर' यूट्यूब पर फास्टेस्ट रीच, टिक-टॉक पर सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला वीडियो, 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला वीडियो का रिकॉर्ड भी है। इस सॉन्ग के नाम इसके लाइव कॉन्सर्ट में सबसे ज्यादा टिकट बेचे जाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। इस कॉन्सर्ट के 7 लाख 56 हजार टिकट बिके थे। BTS के नाम ट्विटर पर सबसे ज्यादा इंगेजमेंट जैसे 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं।

BTS ग्रुप के एलबम दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले एलबम

BTS दुनिया में सबसे ज्यादा पंसद किया जाने वाला ग्रुप हैं। ऐसे में इसके एलबम भी लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं। School luv affair, Dark and wild, Face yourself, Wings, The most Beautiful Moment in Life, Love yourself, Map of the soul:Persona ने दुनिया भर में वैसी ही धूम मचाई जैसे डीएनए ने। कुछ सालों में ही इस बैंड ने दुनियाभर में अपनी पहचान बना ली है। इस बैंड को दुनियाभर में इनकी परफॉर्मेंस, कोरियोग्राफी के साथ ही इस बैंड के सदस्यों की मेहनत, आपसी तालमेल और स्किल के लिए भी जाना जाता है।

463 अवॉर्ड जीते

आज के समय में जब बाकी बैंड्स दिल, दोस्ती, प्यार-मोहब्बत, इश्क, बेवफाई पर गाने बना रहे हैं। वहीं बीटीएस ने इस दौर में बुलिंग, खुद को एक्सेप्ट करने और मेंटल हेल्थ जैसे सेंसेटिव सब्जेक्ट पर गाने बनाए। जो नई पीढ़ी को भा गए और इस तरह बीटीएस ने कई लोगों का दिल जीत लिया। तभी से ये वॉलपेपर बीटीएस भी बन गया और लैपटॉप और मोबाइल के वॉलपेपर से लेकर टीशर्ट और कॉफी मग तक में उनके प्रिंट आने लगे।

इनकी पॉपुलैरिटी का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कोरियन बॉय बैंड ने डोनाल्ड ट्रंप, मिशेल ओबामा और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जैसे दिग्गजों को पछाड़कर टाइम पर्न ऑफ द ईयर 2018 का खिताब अपने नाम कर लिया था। वहीं बीटीएस के मेंबर जंगकूक को तो 2020 के सबसे सेक्सिट इंटरनेशनल मैन का खिताब मिला था। पीपुल मैगजीन के ऑनलाइन पोल में जंगकूक को सबसे अधिक वोट मिले थे। साथ ही बीटीएस ने अपने म्यूजिक और डांस के जरिए अबतक 463 अवॉर्ड अपने नाम किए हैं।

अब तक आए 18 सॉन्ग और एलबम

बीटीएस ग्रुप के 2013 से अबतक 6 कोरियन एलबम रिलीज हो चुके हैं। वहीं इस ग्रुप के 7 कोरियन सॉन्ग भी आ चुके हैं। जो लोगों ने खासा पसंद किए। इस ग्रुप के 5 जापानी सॉन्ग भी रिलीज हो चुके हैं।

बॉलीवुड स्टार्स में बीटीएस की दीवानगी

भारत में BTS की दीवानगी सिर्फ यूथ और बच्चों में ही नही बल्कि बॉलीवुड स्टार्स में भी कम नहीं है। एआर रहमान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीटीएस के सांग का एक क्लिप शेयर कर चुके हैं, वहीं दिशा पटानी, आयुष्मान खुराना भी बीटीएस के दीवाने हैं। टाइगर श्रॉफ ने डायनामाइट सॉन्ग के रिलीज होने पर सोशल मीडिया पर लिखा था कि 'किसी को भी बीटीएस से प्यार हो सकता है।'

ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोइंग

BTS के ट्विटर पर 46.2 मिलीयन फॉलोअर्स हैं, वहीं इंस्टा पर इस ग्रुप को 64.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये किसी भी म्यूजिकल बैंड से ज्यादा फॉलो किया जाने वाला बैंड है। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बीटीएस ग्रुप के मेंबर्स से मुलाकात की थी, जिसका वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्विट भी किया है।

781 करोड़ नेटवर्थ

BTS ग्रुप की नेटवर्थ की बात करें तो इस ग्रुप की नेटवर्थ 781 करोड़ रुपए है। वहीं इस ग्रुप के सबसे अमीर मेंबर जे-हॉप हैं जिनकी नेटवर्थ 265 करोड़ है। जिसके बाद आरएम की 242 करोड़, सूगा की 234 करोड़, जिमिन की 210, जूंगकूक की 203, वी की 203 और जिन की नेटवर्थ 195 करोड़ रुपए है।