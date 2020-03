दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 01:37 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के चलते इन दिनों अपने घरों पर समय बिता रहे हैं। घर में बंद सेलेब्स इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड सेलेब्स की कुछ तस्वीरें और वीडियोज सामने आई हैं जिनमें वो बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

सोहा अली खान भी इन दिनों बेटी इनाया की खूब तस्वीरें पोस्ट कर रही हैैं। शेयर की गई पहली तस्वीर में सोहा की बेटी बालकनी देख रही हैं वहीं दूसरी तस्वीर में इनाया अपने टेडी बियर्स के साथ पार्टी करती दिख रही हैं।

'गोल्ड' एक्ट्रेस मौनी रॉय ने हाल ही में अपने फैमिली टाइम की कुछ झलक शेयर की हैं। इनमें मौनी अपने भांजे के साथ मस्ती करती दिख रही हैं। ये वीडियो संडे को शेयर की गई है। सामने आई वीडियो में मौनी काफी क्यूट दिख रही हैं।

'दे दना दन' एक्ट्रेस शमीरा रेड्डी भी इन दिनों अपना सारा वक्स बच्चों को ही दे रही हैं। हाल ही में समीरा ने एक वीडियो शेयर करके दिखाया कि वो कैसे अपने बच्चों को इस मुश्किल समय में भी हंसा रही हैं। वीडियो में समीरा की न्यूबॉर्न बेटी नायरा और बेटे वंश खेलते हुए दिख रहे हैं।

Dr Nyra on a serious mission with her team to find a cure! It’s a very busy Monday morning at home! #staysafe #stayhome #doctor #baby #workfromhome 🙂 #positivevibes ❤️

