Ab baat Duniya ko batane layak ho gai hai ki Shaktimaan Dobara अवतरित ho raha hai. Ji haan Shaktimaan ke Doston , Ab Officially ye bata raha hoon ki Main Shaktimaan 2 le kar aa raha hoon. Wo bhi TV channel ya OTT par naheen, balki Trilogy, 3 Films ke roop me Bade parde par. Details dheere dheere hum disclose karenge. Filhaal itna bata sakta hoon Ek bahut bade Production House ke saath maine haath milaya hai is Himalayan task ko Anjaam dene ke liye. Kah sakta hoon, jo kuch Banega Wo Krish Ravan se bada hoga. Aur ye Shaktimaan ke liye jayez bhi hai.

A post shared by Mukesh Khanna (@iammukeshkhanna) on Oct 1, 2020 at 11:45pm PDT