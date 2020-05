दैनिक भास्कर May 04, 2020, 06:24 PM IST

मल्टीप्लैक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआई) ने स्टूडियो पार्टनर, प्रोड्यूसर्स, कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर से अपील की है कि वे अपनी फिल्मों की रिलीज रोक लें। एमआईए ने कहा है कि फिल्मों को थिएटर खुलने के बाद ही रिलीज किया जाए। एमएआई ने ये अपील उन रिपोर्ट्स के बाद की है, जिनमें कहा जा रहा था कि देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच कई फिल्मों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है।

