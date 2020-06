दैनिक भास्कर Jun 03, 2020, 11:03 AM IST

मुंबई. मुंबई पर मंडरा रहे चक्रवाती तूफान 'निसर्ग' के खतरे को देखते हुए कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी चिंता जताते हुए लोगों से सावधान और सुरक्षित रहने की बात कही है। इस बारे में प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार समेत कई फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया पर मैसेज लिखकर लोगों से सरकार और स्थानीय प्रशासन के बताए दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा।

प्रियंका ने इस बारे में लगातार दो ट्वीट किए और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'ये साल बेहद निर्दयी साबित हो रहा है। कृपया सभी छत के अंदर रहें, सावधानी बरतें और उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें। कृपया सभी सुरक्षित रहें।'

मुंबई को बताया अपना प्रिय शहर

वहीं अपने दूसरे ट्वीट में प्रियंका ने लिखा, '#निसर्ग तूफान मुंबई की ओर आ रहा है, मेरी मां और भाई को मिलाकर दो करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों का मेरा प्यारा घरेलू शहर। 1891 के बाद से अबतक मुंबई ने इतने गंभीर चक्रवाती भूस्खलन का सामना नहीं किया है। और ऐसे समय में जब दुनिया इतनी हताश है, यह विशेष रूप से विनाशकारी हो सकता है।'

This year feels relentless. Please everyone find cover, take precautions and follow the guidelines outlined. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/S2xZ5h0g8z

अक्षय कुमार ने वीडियो शेयर किया

The much-awaited Mumbai rains are here but this year we have an uninvited guest, #CycloneNisarga! In case it does hit us, here are some precautions shared by @mybmc, we will get through this as well. Praying for everyone’s well-being 🙏🏻 pic.twitter.com/M1nlPUW4ua