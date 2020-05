दैनिक भास्कर May 08, 2020, 12:33 PM IST

देश में लगातार बढ़ रही कोरोना महामारी ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लेकिन इस बीच बॉलीवुड के स्टार्स उनकी मदद के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। मुंबई पुलिस की लगातार मदद कर रहे ऋतिक रोशन ने ड्यूटी ऑफिसर्स की सेफ्टी के लिए हैंड सैनिटाईजर्स भिजवाए हैं।

My gratitude to our police forces, who have taken our safety in their hands. Stay safe. My love & respect to all in the line of duty 🙏🏻 https://t.co/aaE75HAjG0