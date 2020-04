दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 04:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. लॉकडाउन के चलते गोवा में फंसी एक्ट्रेस नफीसा अली सोढ़ी को मदद मिल गई है। नफीसा ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें खानेपीने का सामान और दवाईयां मिलने में कठिनाई हो रही है। वह कैंसर सरवाइवर हैं और ऐसी स्थिति में दवाई और उचित खानपान न मिलने के चलते उनकी तबियत बिगड़ सकती है। नफीसा की यह चिंता गोवा सरकार के आधिकारियों तक पहुंची और उन्होंने उनतक मदद भी पहुंचा दी है।



नफीसा को मिली मदद: इन दिनों गोवा के मोर्जिम में रह रहीं नफीसा ने ट्विटर पर एक अधिकारी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मैं गोवा प्रशासन की शुक्रगुजार हूं जिनके अधिकारी आए और उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि मोर्जिम में फ्रेश फूड चेन के माध्यम से लोकल रहवासियों की मदद कैसे की जाए। अधिकारियों ने कहा है कि वह मेरी दवाईयां पंजिम में भी खोजेंगे और वहां से मुझे लाकर देने की कोशिश करेंगे। मैं अधिकारियों से यह गुजारिश भी की कि बाहर खाने का सामान खरीदने जाने वालों को पुलिस न मारे। बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने भी इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, नफीसा से संपर्क करके उनकी मदद कर दी गई है।

I am grateful to the Goa administration that came to check on me & discuss how to resolve issues regarding the fresh food chain to help the locals in Morjim .They will also try finding my medicine in Panjim . Requested that police be guided to not hit people out for to buy food . pic.twitter.com/zBgb5wFvV8