दैनिक भास्कर Apr 04, 2020

बॉलीवुड डेस्क. देश में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए पीएम-सीएम रिलीफ फंड्स बनाए गए हैं। जिनमें बी टाउन सेलेब्स दिल खोलकर दान दे रहे हैं। इसी कड़ी में नया नाम नाना पाटेकर का भी जुड़ गया है। नाना ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। नाना ने नाम फाउंडेशन के साथ मिलकर महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड और पीएम रिलीफ फंड में 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है।

महाराष्ट्रात कोरोनाचा सामना करण्याची सामाजिक जबाबदारी ओळखून माननीय @OfficeofUT @CMOMaharashtra उद्धव ठाकरेजींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत नाम फाउंडेशन ५० लाख रुपयांचं योगदान करत आहे.

A post shared by Nana patekar (@nana.patekar) on Mar 31, 2020 at 11:25pm PDT