दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 06:32 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बी टाउन सेलेब्स पीएम केयर्स फंड में डोनेशन दे रहे हैं। अपनी लाॅकडाउन लाइफ शेयर कर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। साथ ही उनसे अपील भी कर रहे हैं कि वे अपने घरों में रहें। इस बीच सोशल मीडिया यूजर्स और मीमर्स की क्रिएटिविटी भी सामने आ रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फिल्म क्रांतिवीर में नाना पाटेकर की फेमस स्पीच की मिमिक्री की गई है।

View this post on Instagram

A post shared by #Vikas Giri (@vikas_giri_official) on Mar 24, 2020 at 12:13pm PDT