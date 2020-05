दैनिक भास्कर May 29, 2020, 11:59 AM IST

मुंबई. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया उर्फ अंजना किशोर पांडे ने अभिनेता की पीआर टीम पर तलाक का लीगल नोटिस लीक करने का आरोप लगाया है। हालांकि, उन्होंने इस नोटिस को मनगढ़ंत बताया है और खुद ही पूरे नोटिस का खुलासा करने की चेतावनी दी है। मीडिया में लीक हुए नोटिस में दावा किया गया है आलिया ने नवाज से गुजारा भत्ता के लिए 30 करोड़ रुपए और 4 बीएचके फ्लैट की मांग की है। साथ दोनों बच्चों के लिए 20 करोड़ रुपए के 2 फिक्स डिपोजिट भी मांगे हैं।

आलिया ने नोटिस को पीआर एक्सरसाइज बताया

आलिया ने गुरुवार रात इस मामले में चार ट्वीट कर नोटिस को पीआर एक्सरसाइज बताया है। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा है, "मुझे मीडिया की ओर से कॉल आ रहे हैं और जानकारी निकालने के लिए कयासों भरे सवाल पूछे जा रहे हैं। जर्नलिस्ट्स प्लीज ध्यान दें कि मैं 10 साल तक नवाज की पब्लिक इमेज और नाम को बचाने के लिए चुप रही। मैं तब तक चुप्पी साधे रहूंगी, जब तक कि खुद नवाज मुझे इसे तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते।"

I am now receiving calls from Media who are putting speculative questions to gain information.



JOURNALISTS please note that since last 10 years, I have kept silent to protect the public name & image of Nawaz. I will maintain silence till i am forced to break it by Nawaz himself. — AaliyaSiddiqui2020 (@ASiddiqui2020) May 28, 2020

आलिया ने अगले ट्वीट में लिखा, "सभी लोग कृपया ध्यान दें। जब तक मैं खुद किसी दावे या आरोप को अपने ट्विटर हैंडल से स्वीकार या अस्वीकार नहीं करती, तब तक किसी भी मीडिया सेक्शन द्वारा किए गए दावे और आरोप मानने योग्य नहीं हैं।"

Everyone please note that unless I have personally admitted or denied any claim or allegation on my twitter handle, the said allegations/claims made by any section of media is not maintainable. — AaliyaSiddiqui2020 (@ASiddiqui2020) May 28, 2020

आलिया के मुताबिक, उनके वकील के पास नोटिस को लेकर कॉल आ रहे हैं। वे तीसरे ट्वीट में लिखती हैं, "मेरे वकील के पास मीडिया हाउसेस से कॉल आ रहे हैं, जो यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास नोटिस की कॉपी है। वेरिफिकेशन के बाद ऐसा लगता है कि वह सिर्फ मनगढ़ंत कॉपी है।"

My Advocates are receiving calls from media houses, who claim to have a copy of my notice. Upon verification it appears that the said Notice is a "fabricated copy"



Who would be behind this? It is obviously a PR exercise to save someone from disgrace. A lot will unfold now. — AaliyaSiddiqui2020 (@ASiddiqui2020) May 28, 2020

आलिया का चौथा ट्वीट है, "जाहिरतौर पर एक मनगढ़ंत नोटिस को मीडिया हाउसेस में सर्कुलेट किया जा रहा है, जो कि पीआर एक्सरसाइज का हिस्सा है। इसलिए सभी मीडिया हाउस और पत्रकारों से मेरा अनुरोध है कि वे ऐसे मनगढ़ंत नोटिस के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करने या इससे मेरे बारे में कोई भी स्टोरी बनाने से बचें।"

As an obvious "fabricated notice" is being circulated to Media Houses "as a part of PR exercise".



I therefore request all media houses & journalists to refrain from using any part or portion of such fabricated notice OR even relying on the same to carry any story concerning me. — AaliyaSiddiqui2020 (@ASiddiqui2020) May 28, 2020

शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा चुकीं आलिया

नवाज को दो बार तलाक का नोटिस भेज चुकीं आलिया एक इंटरव्यू में उनपर और उनके परिवार पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा था, "नवाज ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन उनका चिल्लाना और बहस करना बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उनके परिवार ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया। उनके भाई शम्स ने तो मेरी पिटाई भी की।"

पहले साल से ही रिश्ते में आने लगी थी परेशानी

आलिया ने यह दावा भी किया था कि शादी के पहले साल से ही उनके और नवाज के रिश्ते में परेशानी आने लगी थी। हालांकि, उन्होंने सिचुएशन को संभालने और चीजों नजरअंदाज करने की कोशिश की। अंजना की मानें तो नवाज ने उन्हें हमेशा ऐसा महसूस कराया है कि वे कुछ भी नहीं कर सकतीं। उनका आरोप यह भी है कि नवाज उन्हें लोगों के सामने बोलने नहीं देते।

नवाज को नहीं बच्चों तक की परवाह: आलिया

आलिया का आरोप यह भी था कि नवाज अपने बच्चों तक की परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा था, "हमारे बच्चों को यह तक याद नहीं रहता कि वे अपने पिता से आखिरी बार कब मिले थे। 3-4 महीने से उन्होंने बच्चों से मुलाकात नहीं की है। लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों को भी इसकी आदत पड़ गई है। वे अब उनके बारे में पूछते ही नहीं है।"

अंजना ने नवाज को पहला नोटिस 7 मई को और दूसरा 13 मई को भेजा था। हालांकि, इस पर अभी तक अभिनेता की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है।