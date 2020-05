दैनिक भास्कर May 21, 2020, 11:19 AM IST

मुंबई. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया उर्फ अंजना किशोर पांडे ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों का खंडन किया है। बुधवार को उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ज्वॉइन पर डेब्यू किया और मीडिया में आ रहीं अफेयर की खबरों पर सफाई दी। दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अंजना का अफेयर पियूष पांडे नाम के शख्स के साथ चल रहा है।

मेरी तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई: अंजना

अंजना ने सफाई देते हुए एक ट्वीट में लिखा, "मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं किसी भी आदमी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं। इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा दावा बिल्कुल झूठा है। ऐसा लगता है कि मीडिया के कुछ सेक्शंस ने ध्यान भटकाने और इस तरह के हास्यास्पद दावे करने के लिए मेरी तस्वीरों से छेड़छाड़ की है।"

To begin with let me clarify that I am not into "ANY RELATIONSHIP" with any MAN; and any media report which make such claims, are absolutely false. It appears that some section of the media have manipulated with my photograph to make such ridiculous claims to divert attention.

'मैंने खुद के लिए खड़े होना सीख लिया'

अंजना ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "मैंने बच्चों की खातिर अपने लिए खड़े होना, बोलना और स्ट्रॉन्ग रहना सीख लिया है। मैंने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया। इसलिए मैं परवाह नहीं करती। हालांकि, मैं किसी को बचाने के लिए अपनी इज्जत और चरित्र को नुक्सान पहुंचाने वालों की सराहना नहीं करती। पैसे से सच्चाई नहीं खरीदी जा सकती।"

I am now learning to stand up & speak for myself, be strong, for the sake of my children



I have not done any wrong till date & therefore I am not worried



However I do not appreciate anyone harming my reputation or character to save someone else. Money can't buy truth.