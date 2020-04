दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 08:49 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. नीना गुप्ता मुक्तेश्वर में हैं। जहां वे लाॅकडाउन टाइम बिता रही हैं। इस बीच उन्होंने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में इतने दिनों से किसी काम के न होने पर उसके लिए बैचेनी दिखाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि यह उनका फनी मूड था, लेकिन इसमें उनकी जबरदस्त एक्टिंग भी देखी जा सकती है कि कैसे वे किसी भी किरदार में ढल सकती हैं।

Acting kara lo

Acting kara lo