दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 03:18 PM IST

भोपाल. लॉकडाउन के चलते इन दिनों नेहा शर्मा अपने घर में बंद काफी बोर हो रही हैं । हाल ही में उन्होंने अपनी बहन के चैलेंज को अपनाया है जिसमें उन्होंने उल्टा खड़ा होकर टी-शर्ट पहनी है।

नेहा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें नेहा अपने दोनों हाथों के बल खड़े होकर दीवार का सहारा ली हुई हैं। उन्होंने क्वारैंटाइन चैलेंज करते हुए काफी मशक्कत से टी-शर्ट पहनी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘टी शर्ट चैलेंज। ये आयशा शर्मा के लिए है। मैं बहुत बोर हो रही थी तो सोचा इसे ट्राई कर लूं। मैंने टी शर्ट चैलेंज को टूटी हुई कलाई के साथ किया है इसलिए मेरी चीटिंग को माफ करें। मजे करो और अगर सोचा है तो करो। सेफ रहो। घर पर रहो’।

This one is for you @aishasharma25 Since I was very bored decided I could try this out.. I have attempted the T-shirt challenge with a ONCE broken right wrist so excuse my little cheat..have fun if you decide you try it.Be safe..#stayhome #staysafe #quarantinetshirtchallenge #quarantinelife

