दैनिक भास्कर Jul 04, 2020, 05:11 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को 21 दिन बीत चुके हैं। 14 जून को उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर में फांसी लगा ली थी। वे डिप्रेशन में जूझ रहे थे। सुशांत की मौत के बाद से उनके चाहने वाले दावा कर रहे हैं कि उन्हें बॉलीवुड का भाई-भतीजावाद यानी नेपोटिज्म ले डूबा। इसी को ध्यान में रखते हुए सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने कुछ दिन पहले 'नेपोमीटर' नाम से एक ऐप लॉन्च की थी।

सुशांत को छोटी सी श्रद्धांजलि

विशाल के ऐप के जरिए नेपोस्टिक और इंडिपेंडेंट बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज के बारे में स्कोर और रेटिंग जानने में मदद मिलेगी। अब विशाल ने इस ऐप के असली उद्देश्य के बारे में बताया है। उनके मुताबिक, यह ऐप सुशांत को श्रद्धांजलि है और उन्होंने इसे प्रॉफिट केउद्देश्य से नहीं बनाया है।

We’re still grieving.Our focus now is to take care of each other.I shared my brother’s idea of Nepometer because it enables people to make informed choices. It’s a small tribute to Sushant. It’s a not for profit voluntary effort.Please stay patient since it isn’t our 1st priority — vishal kirti (@vikirti) July 3, 2020

विशाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, "हम अभी भी दुखी हैं। हमारा फोकस अब एक-दूसरे का ध्यान रखने पर है। मैंने अपने भाई के नेपोमीटर का आइडिया इसलिए साझा किया, ताकि लोग अपनी पसंद के बारे में बता सकें। यह सुशांत के लिए छोटी सी श्रद्धांजलि है। यह किसी फायदे के लिए नहीं बनाया गया है। प्लीज धैर्य रखिए, क्योंकि यह हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है।"

25 जून किया था ऐप लॉन्च का ऐलान

25 जून को विशाल ने ऐप को लॉन्च करने का ऐलान किया था। उन्होंने नेपोमीटर के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा था, "मेरे भाई मयूर कृष्ण ने मेरे ब्रदर-इन-लॉ एसएसआर (सुशांत सिंह राजपूत) की याद में बनाया है।" इसके बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी आलोचना की थी।

Created by my brother @mayureshkrishna in the memory of my brother in law @itsSSRhttps://t.co/sNSSJfQjy5 — vishal kirti (@vikirti) June 25, 2020

कैसे काम करता है नेपोमीटर

नेपोमीटर में पांच केटेगरी (प्रोड्यूसर, लीड कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट, डायरेक्टर और राइटर) के जरिए पता लगाया जाता है कि फिल्म में कितने लोग नेपोटिज्म के जरिए आए हैं। इस पहल में सबसे पहले आलिया भट्ट की फिल्म 'सड़क 2' को रेटिंग मिली है, जो 98 प्रतिशत नेपोटिस्टिक निकली। क्योंकि इसमें 4 केटेगरी के लोग नेपोटिज्म से आए हैं।

#Sadak2 is 98% Nepotistic. We rated it based on 5 categories, Producer, Lead Artists, Supporting Artists, Director & Writer. 4 out of 5 categories have Bollywood Family members. When #nepometer is high it’s time to #boycottbollywood

Will you watch this movie? Tell us in comments pic.twitter.com/LqZFhE6bk8 — nepometer (@nepometer) July 2, 2020

ऐसी है 'सड़क 2' की रेटिंग

प्रोड्यूसर-

महेश भट्ट, पिता - नानाभाई भट्ट (डायरेक्टर)

लीड कास्ट-

आलिया भट्ट, पिता- महेश भट्ट (डायरेक्टर, प्रोड्यूसर), मां- सोनी राजदान (सोनी राजदान)

संजय दत्त, पिता-सुनील दत्त (एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राजनेता), मां - नरगिस (एक्टर)

आदित्य रॉय कपूर, भाई- सिद्धार्थ रॉय कपूर (प्रोड्यूसर)

पूजा भट्ट, पिता- महेश भट्ट (डायरेक्टर, प्रोड्यूसर)

सपोर्टिंग कास्ट-

गुलशन ग्रोवर (सेल्फ मेड)

डायरेक्टर-

महेश भट्ट, पिता- नानाभाई भट्ट (डायरेक्टर)

राइटर-

महेश भट्ट, पिता- नानाभाई भट्ट (डायरेक्टर)

बॉलीवुड से नेपोटिज्म हटाने की पहल

नेपोमीटर शुरू करने का मकसद बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म को खत्म करना है। जानकारी देते हुए पेज पर बताया गया है कि यदि फिल्म की रेटिंग 40 प्रतिशत तक रहेगी तो उसे अच्छा माना जाएगा, 70 प्रतिशत तक होने पर देखने योग्य और 98 प्रतिशत होने पर नेपोटिस्टिक माना जाएगा।