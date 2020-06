दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 07:12 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से कई फिल्ममेकर्स पर नेपोटिज्म और खेमेबाजी के आरोप लग रहे हैं। उन एक्टर्स के लिए भी आवाज उठने लगी है, जिनका निधन सुशांत से सालों पहले हो गया। मंगलवार को दिवंगत इंदर कुमार की पत्नी पल्लवी ने करन जौहर और शाहरुख खान पर उनके पति को काम न देने के आरोप लगाए थे। वहीं, बुधवार को ऑथर शेफाली वैद्य ने दिवंगत निर्मल पांडे के लिए आवाज उठाई।

शेफाली ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि आउटसाइडर होने की वजह से निर्मल पांडे को सुधीर मिश्रा जैसे लोगों की अनदेखी का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने लिखा- निर्मल पांडे को याद कीजिए। नैनीताल वे टैलेंटेड एक्टर, जिन्होंने 'बैंडिट क्वीन' और 'इस रात की सुबह नहीं' में काम किया था। उन्हें भी आउटसाइडर होने की वजह से सुधीर मिश्रा जैसे लोगों ने नजरअंदाज किया था। काम न होने के चलते वे टूट गए थे। 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था।

Remember Nirmal Pandey? That talented actor fm Nainital who starred in Bandit Queen n Is Raat Ki Subah Nahi? He too suffered the fate of the ‘outsider’. Ignored by people like @IAmSudhirMishra, ostracised n out of work, he died a broken man, of a heart attack at 48! — Shefali Vaidya. (@ShefVaidya) June 24, 2020

शेफाली के ट्वीट पर सुधीर की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने आरोप को नकारा। साथ ही उन्हें याद दिलाया कि 'इस रात की सुबह नहीं' उन्होंने निर्देशित की थी। वे जवाब में लिखते हैं- 'इस रात की सुबह नहीं' का निर्देशन किसने किया था? किसने? किसने?

Who directed Is Raat ki Subah Nahin ? Who ? Who ? https://t.co/RyvAY92wVi — Sudhir Mishra (@IAmSudhirMishra) June 24, 2020

इस पर शेफाली ने जवाबी हमला किया और लिखा- और फिर? आप कभी निर्मल पांडे से नहीं मिले और न ही उन्हें कॉल किया, जो इस एक फिल्म के बाद कई साल तक संघर्ष करते रहे। मैं हैरान हूं कि तब आपको 'रियलिटी चेक' की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

And yet, you didn’t meet or call Nirmal Pandey for EIGHT LONG YEARS after that one movie. I wonder why you felt the need of a ‘reality check’ back then. pic.twitter.com/hjw0Z4FePT — Shefali Vaidya. (@ShefVaidya) June 24, 2020

शेफाली ने इसके साथ सुधीर के एक इंटरव्यू की क्लिप भी साझा की है, जिसमें उन्होंने निर्मल की मौत के बारे में बात की थी।

सुधीर की सफाई- कास्टिंग जैसा भी कुछ होता है

जवाब में सुधीर ने सफाई दी। उन्होंने लिखा- कास्टिंग जैसा भी कुछ होता है। यह सही रोल के लिए सही एक्टर मिलने के बारे में है। मेरी अगली स्वतंत्र फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' थी और उस फिल्म में कौन था? कौन?कौन? कौन? सुधीर की 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' में चित्रांगदा सिंह, शाइनी आहूजा और के. के. मेनन की अहम भूमिका थी।

There is something called CASTING . It's all about finding the right actor for the right role ! My next independent film was Hazaaron Khwahishen Aisi and who was in that film ? Who ? Who ? Who ? https://t.co/LgPkoGhopN — Sudhir Mishra (@IAmSudhirMishra) June 24, 2020

सुधीर ने एक अन्य ट्वीट में भड़कते हुए लिखा- सिर्फ इसलिए कि मैं शेखी नहीं बघारता तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है। प्लीज पता कर लीजिए कि मैंने कितने नए लोगों को ब्रेक दिया है। फिल्मों में, टीवी पर। सिर्फ एक्टर ही नहीं। आगे बढ़िए।

Just because I don't blow my own trumpet , doesn't mean I don't have one . Please find out how many new people I have given a break . Want me to start counting .them ! Someone else please do . In films and in Telivision . And not only ACTORS . Come on step forward ! — Sudhir Mishra (@IAmSudhirMishra) June 24, 2020

साथी फिल्ममेकर्स का समर्थन मिला

पूरे विवाद में सुधीर को अनुराग कश्यप और हंसल मेहता जैसे फिल्ममेकर्स का समर्थन मिला। अनुराग ने लिखा- शेफाली वैद्य जैसे लोगों को नजरअंदाज करो। यह सब वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। हर रोज वे किसी न किसी पर निधाना साधेंगे, ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। इग्नोर कीजिए।

Ignore poisons like @ShefVaidya . There mandate is to create distraction from real issues .. everyday they will trend someone so that the real discourse gets diverted .. just ignore https://t.co/ypRE3CIIdL — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) June 24, 2020

वहीं हंसल मेहता लिखते हैं- सुधीर नफरत भरे ट्रोल्स में मत उलझो। तुम अपने बारे में ऐसे इंसान को नहीं समझा सकते जो कुछ सुनना ही नहीं चाहता।

Sudhirbhai don't engage with the toxic troll. You cannot explain yourself to somebody who isn't listening at all. https://t.co/ufbTDWmvtr — Hansal Mehta (@mehtahansal) June 24, 2020

कौन थे निर्मल पांडे

नैनीताल के रहने वाले निर्मल पांडे ने 90 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की थी। 'बैंडिट क्वीन' और 'इस रात की सुबह नहीं' के अलावा उन्हें सलमान खान स्टारर 'प्यार किया तो डरना क्या', गोविंदा स्टारर 'हद कर दी आपने' और 'शिकारी' जैसी फिल्मों में देखा गया था। 18 फरवरी 2010 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था।