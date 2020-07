दैनिक भास्कर Jul 08, 2020, 12:49 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही नेपोटिज्म का मुद्दा गर्माया हुआ है। इसी बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रही बहस के दौरान एक यूजर ने महेश भट्ट को नेपोटिज्म का झंडाबरदार बता दिया। जिससे उनकी पत्नी सोनी राजदान भड़क उठीं और उन्होंने अपने पति का बचाव करते हुए उस यूजर को अपना होमवर्क ठीक से करके आने की नसीहद दे दी।

ये घटना उस वक्त हुई जब अभिनेता मनोज वाजपेयी और फिल्म लेखक अपूर्व असरानी के बीच ब्लाइंड कॉलम को लेकर सोशल मीडिया पर बात हो रही थी। इसी दौरान सोनी ने चिंता व्यक्त करते हुए डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य को असल परेशानी बताया।

सोनी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'अपूर्व इन सब में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो अवसाद और मानसिक बीमारी जैसे असल मुद्दे हैं, जो शोर-शराबे और गुस्से की वजह से दब गए हैं। बिंदु यह है कि एक व्यक्ति को अवसादग्रस्त होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। यह सफल, अमीर के पास भी बिन बुलाए आ जाता है...।'

@Apurvasrani What’s really bothering me in all this is the fact that the real issue - depression and mental illness - is now obfuscated by sound and fury. The point being that depression does not need a reason to engulf a person. It comes unbidden to the successful, the rich... — Soni Razdan (@Soni_Razdan) July 6, 2020

यूजर ने नेपोटिज्म को असल मुद्दा बताया

सोनी के ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने भाई-भतीजावाद को असली मुद्दा बताते हुए उनके पति महेश भट्ट को इसका झंडाबरदार कह दिया। उसने लिखा, 'असली मुद्दा भाई-भतीजावाद है... और आपके तथाकथित पति इसके ध्वजवाहक हैं और इसी वजह से आपकी बेटी के गॉडफादर भी हैं।'

The real issue is nepotism...and your so called husband is flag bearer and so is god father of your daughter @karanjohar — parveen (@kaliaparveen) July 7, 2020

सोनी ने दिया करारा जवाब

उस यूजर के कमेंट से आहत सोनी ने उसे करारा जवाब देते हुए लिखा, 'आपकी जानकारी बेहद खराब है। इस इंडस्ट्री में किसी और के मुकाबले मेरे पति ने कहीं ज्यादा न्यूकमर्स को मौका दिया है। एक बड़ी लंबी अवधि रही है, जिसमें उन्होंने बड़े सितारों के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तब उन्हें स्टार्स के साथ काम नहीं करने के लिए दोषी ठहराया जाता था। तो कृपया पहले अपना होमवर्क ठीक से करो और फिर बात करो।'