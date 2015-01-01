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करन जौहर के खिलाफ गुस्सा:इंटरनेट यूजर्स के निशाने पर करन जौहर, 'कॉफी विद करन' पर बैन के लिए साइन कर रहे ऑनलाइन पिटीशन

35 मिनट पहले
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मधुर भंडारकर की फिल्म 'बॉलीवुड वाइव्स' का टाइटल हथियाने का आरोप झेल रहे करन जौहर अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। इंटरनेट यूजर्स ने उनके चैट शो 'कॉफी विद करन' पर प्रतिबंध लगाने के लिए चेंज डॉट ओआरजी पर ऑनलाइन पिटीशन साइन करनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, उनके अन्य टीवी/वेब शो और फिल्मों का बहिष्कार करने की अपील भी की जा रही है।

एक यूजर ने ऑनलाइन पिटीशन की लिंक शेयर करते हुए लिखा है, "मैंने अपना योगदान दे दिया है। आप जानते हैं क्या करना है? कैंसिल कॉफी विद करन' पिटीशन साइन कीजिए।"

एक अन्य यूजर ने लिखा है, "एसएसआरियंस प्लीज पिटीशन साइन करें और ज्यादा से ज्यादा री-ट्वीट करें। 'कॉफी विद करन' पर बैन लगाओ। करन जौहर बकवास टीवी शो और फिल्में भी बनाता है।"

एक यूजर का ट्वीट है, "क्या आप 14 जून 2020 के सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे को भूल गए हैं?"

मधुर भंडारकर ने की करन की शिकायत

मधुर भंडारकर ने IMPPA (इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन) में करन जौहर की शिकायत की है। उन्होंने करन पर उनकी फिल्म के टाइटल 'बॉलीवुड वाइव्स' को हड़पकर उसे मॉडिफाई कर अपने वेब रियलिटी शो 'द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

मधुर ने शुक्रवार को अपने एक ट्वीट में करन जौहर और उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को टैग करते हुए लिखा था, "आपने मुझसे 'बॉलीवुड वाइव्स' के टाइटल की मांग की थी, जिससे मैंने इनकार कर दिया था। क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट पर काम जारी है। यह नैतिक और सैद्धांतिक रूप से गलत है कि आपने इसे 'द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' करके इस्तेमाल कर लिया। प्लीज मेरे प्रोजेक्ट को बर्बाद न करें। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि आप टाइटल बदल लीजिए।"

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