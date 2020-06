दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 12:33 PM IST

मुंबई.

एनसीआर और सीएए के बाद अब स्वरा फिर किसी मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए आलोचना का शिकार हो रही हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने रोड ब्लॉक करने पर हिरासत में ली गई सफूरा जरगर की रिहाई ना होने पर अपने विचार सामने रखे थे। इसके बाद से ही ट्विटर पर लोगों ने #ArrestSwaraBhasker ट्रेंड करवा दिया। पहले नंबर पर ट्रेंड होने के बाद स्वरा ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। कई लोग स्वरा के समर्थन में भी सामने आए हैं।

स्वरा ने ट्विटर पर लिखा था, 'रोड ब्लॉक करने के लिए एक प्रेग्नेंट महिला जेल में है। हम क्या बन गए हैं'। इसके बाद उन्होंने मध्यप्रदेश की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधते हुए लिखा, 'आतंक की अपराधी को बेल मिल गई। रोड ब्लॉक करना नए भारत में आतंक के अपराध से ज्यादा बड़ा है'। स्वरा का ट्वीट सामने आते ही लोगों ने उनको अरेस्ट करने की मांग शुरू कर दी। कई लोगों ने उनके पुराने वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली में हुए दंगो का भी आरोपी बताया है।

BUT A PREGNANT WOMAN IS IN JAIL FOR BLOCKING A ROAD!!!!! What have we become??? #safoorazargar https://t.co/vGqQfhqpVU — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 5, 2020

Terror accused MP #PragyaThakur got bail! Blocking a road is a greater crime in #NewIndia than being accused of terrorism! 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 #safoorazargar https://t.co/pygEuMuV0L — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 5, 2020

एक्ट्रेस ने दिया जवाब

#ArrestSwaraBhaske के ट्रेंड होने पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए लिखा, और ये है वजह कि भारत के सेलिब्रिटीज अपनी आवाज सिर्फ हाथी के लिए उठाते हैं। स्वरा के सपोर्ट में कई सेलेब्स भी सामने आए हैं। गौरतलब है कि जामिया मीलिया की रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट सफूरा जरगर को 10 अप्रैल को रास्ता ब्लॉक करने के लिए हिरासत में लिया गया था। सफूरा 21 हफ्ते की प्रेग्नेंट हैं।