सुशांत को एक और सम्मान:दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2021 में सुशांत सिंह राजपूत का होगा सम्मान

View this post on Instagram

Official Announcement: Sushant Singh Rajput to be honoured at Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2021 #JusticeForSushantSinghRajput #JusticeForSushant #sushantsinghrajput #ssr #sushantsinghrajputfans #warriors4ssr #wearewithyou #dpiff #dpiff2020 #dpiff2021

A post shared by Dadasaheb Phalke Awards -DPIFF (@dpiff_official) on Aug 28, 2020 at 5:23am PDT