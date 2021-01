Hindi News

ओटीटी फीवर: हॉरर फिल्में पसंद करने वालों के लिए नेटफ्लिक्स में है खजाना, देख सकते हैं अंडर द शैडो, हिज हाउस समेत ये फिल्में

भारत के सबसे पॉपुलर ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में कई तरह की फिल्में हैं। इस प्लेटफॉर्म में हॉरर फिल्में देखना पसंद करने वालों के लिए काफी ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। आइए जानते हैं, नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हॉरर फिल्में कौन सी हैं-

द एविल डेड (The Evil Dead)- 1981

डायरेक्टर- सैम राइमी

कास्ट- ब्रूस कैंबेल, एलेन सैंडवीज, हैल डेलरिच, बेस्टी बेकर

हॉरर घटना पर आधारित फिल्म द एविल डेड, 5 कॉलेज स्टूडेंट की कहानी है। एडवेंचर के लिए सभी स्टूडेंट जंगल के एक केबिन में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बुक ऑफ डेड मिलती है। बुक से पूरी तरह अनजान स्टूडेंट इसे पढ़कर आत्माओं को जगा देते हैं। केबिन में तहखाना खोजने के दौरान सभी को एक टेप मिलता है, जिसे चलाने पर एक-एक कर सभी अपने होश और फिर जान गंवा देते हैं। फिल्म को बेहद डरावना और डार्क बनाया गया है। कमजोर दिल वालों के लिए ये फिल्म देखना एक डरावना अनुभव हो सकता है। ये फिल्म एविल डेड सीरीज का हिस्सा है।

द ब्लैककोट्स डॉटर (The Blackcoat's Daughter)- 2017

डायरेक्टर- ओज परकिन्स

कास्ट- केरनिन शिप्का, लूसी बॉय्नटन, एमा रॉबर्ट, जेम्स रेमार, लॉरेन हॉली

ये हॉरर, थ्रिलर फिल्म जोआन नाम की एक स्कूल स्टूडेंट की कहानी है जो विंटर्स में आइसोलेटेड स्कूल में पहुंचती हैं। जोआन के रहस्यमयी विजिट के दौरान वो कई एविल घटनाओं का अनुभव करती है। फिल्म को कम किरदारों के साथ बेहद डरावना और मिस्टीरियस बनाया गया है।

हिज हाउस (His House)- 2020

डायरेक्टर - रेमी वीक्स

कास्ट- सोप दिरीसु, वुन्मी मोसाकु, मैट स्मिथ, जैवियर बोटेट

साल 2020 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म हिज हाउस एक ऐसे रिफ्यूजी कपल की कहानी है जो वॉर-टॉउन साउथ सुडान से बचकर एक नए शहर में रहने पहुंचता है। यहां उन्हें अलग तरह के लोग और भाषा मिलती है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच उन्हें कुछ अदृश्य शक्तियों का भी सामना करना पड़ता है, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। 1 घंटे 33 मिनट की इस फिल्म को देखना एक डरावना अनुभव है।

अंडर द शैडो (Under The Shadow)- 2016

डायरेक्टर- बाबक अनवारी

कास्ट- नरगेस राशिदी, एवेन मनशादी, बॉबी नदेरी, अरश मरंदी

ये हॉरर थ्रिलर फिल्म शिदेह नाम की एक महिला और उसके परिवार की कहानी है। 1980 में हुई ईरान-इराक वॉर के दौरान जब शिदेह के पति वॉर में जाते हैं तो वो अपनी बेटी डोरसा के साथ अकेले घर में रहने का फैसला करती है। एक दिन शिदेह को अचानक पता चलता है उनकी बेटी जिन और भूतों से बेहद डरती है। शिदेह जब डोरसा से पूछती है कि ये कहानी उसे किसने सुनाई तो जवाब में डोरसा कहती है कि घर के नीचे रहने वाले दोस्त ने। गुस्से में जब शिदेह पड़ोसियों से ऐसी स्टोरी ना सुनाने की बात कहने पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि वहां रहने वाला बच्चा बेजुबान है। ये देखकर शिदेह दंग रह जाती है। बिल्डिंग में मिसाइल गिरने के बाद शिदेह के पड़ोसी तेहरान छोड़ने का फैसला करते हैं लेकिन शिदेह अपनी बच्ची के साथ वहीं रहने का फैसला करती है। इस दौरान उन्हें कई अदृश्य आत्माओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म को काफी थ्रिलर बनाया गया है।

1992- 2017

डायरेक्टर- जैक हिलडिच

कास्ट- थोमस जैन, मौली पार्कर, डायलन

साल 2017 में रिलीज हुई हॉरर से भरपूर ये फिल्म एक सीधे-सादे किसान विलफ्रैड की कहानी है। विलफ्रैड अपनी अमीर पत्नी अर्लेट और बेटे जेम्स के साथ खेतों में रहते हैं। कुछ सालों तक ठीक चली शादी के बाद विलफ्रेड, जमीन और पैसों की लालच में अपनी पत्नी का खून कर देते हैं। पत्नी की मौत के बाद से ही विलफ्रैड के साथ और खेतों में बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। कुछ समय बाद उन्हें यकीन होता है कि ये कोई अनहोनी नहीं बल्कि उनकी पत्नी की आत्मा है।

ये भी हैं नेटफ्लिक्स की हॉरर फिल्में-

एमिली (Emilie)- 2016

कार्गो (Cargo)- 2018

फ्रीक (Freak)- 2019

गैराल्ड्स गेम (Gerald's Game)- 2017

ग्रीन रूम (Green Room)- 2016

द एंडलेस (The Endless)- 2018

हश (Hush)- 2016

स्वीटहार्ट (Sweatheart)- 2019

इट कम्स एट नाइट (It Comes At Night)- 2017

गर्ल ऑन द थर्ड फ्लोर (Girl On The Third Floor)- 2019