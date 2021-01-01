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बॉलीवुड में एक और शादी:पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे प्रियांक करेंगे करीमी मोरानी की बेटी शजा से शादी, कोर्ट मैरिज के बाद दो धर्मों के रिवाज होंगे

एक घंटा पहलेलेखक: अमित कर्ण
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वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी के बाद बॉलीवुड का एक और कपल अपने रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं दिग्गज एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे प्रियांक शर्मा और प्रोड्यूसर करीम मोरानी की बेटी शजा मोरानी की। खास बात यह कि प्रियांक और शजा एक महीने के अंतराल में तीन बार शादी कर सकते हैं।

पहली शादी 4 फरवरी को

प्रियांक शर्मा और शजा मोरानी की पहली शादी 4 फरवरी को मुंबई में ही होगी। दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। इसके अगले दिन यानी 5 फरवरी को पावना लेक के पास दोनों हिंदू रिवाज के तहत फेरे लेंगे और मार्च के पहले सप्ताह में वे मालदीव में क्रिश्चियन रिवाज से शादी करेंगे।

शजा के पिता ने की पुष्टि

करीम मोरानी ने बेटी की शादी को लेकर आ रहीं खबरों की पुष्टि करते हुए दैनिक भास्कर से कहा, "यह खबर पक्‍की है। कोविड का माहौल है तो हम लोग मेहमानों को बुलाकर पार्टी क्‍या ही कर सकेंगे। पहले रजिस्‍टर्ड मैरिज कर रहे हैं, जैसा हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़कियों के केस में होता है। वह घर पर ही होगी। मालदीव वाली बात फिलहाल पक्‍की नहीं है। कोविड के चलते सिर्फ घर के लोग इनवाइटेड होंगे। पावना लेक पर 5 फरवरी को फेरे हो सकते हैं। इस पर भी डिसकशन चालू है।"

शक्ति कपूर ने भी की पुष्टि

प्रियंका शर्मा के मौसा शक्ति कपूर ने उनकी शादी की खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रियांक और शजा की शादी हो रही है। बकौल शक्ति, "शादी की तैयारियों पर तो ज्‍यादा कुछ नहीं मालूम, मगर वह हो रही है। तैयारियों का पता इसलिए नहीं है कि मैं लखनऊ में शूट कर रहा हूं।" शक्ति ने इस दौरान हाल ही में वायरल हुई बेटी श्रद्धा की शादी की खबर को गलत बताया।

प्रियांक एक्टर, शजा असिस्टेंट डायरेक्टर

प्रियंका शर्मा ने 2013 में फिल्म 'फटा पोस्टर निकला हीरो' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। 2020 में वे 'सब कुशल मंगल' में नजर आए, जो रवि किशन की बेटी रीवा की डेब्यू फिल्म थी। बात शजा की करें तो वे 'ऑलवेज कभी कभी' और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुकी हैं।

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