दैनिक भास्कर May 04, 2020, 02:44 PM IST

पाकिस्तान के एंकर ने अपने शो में श्रीदेवी और इरफान खान की मौत का मजाक उड़ाया था। इरफान और श्रीदेवी दोनों के साथ काम कर चुके एक्टर अदनान सिद्दीकी इस शो के गेस्ट थे।अदनान ने सोशल मीडिया पर इस वाकये के लिए माफी मांगी है। अदनान जीवे पाकिस्तान नाम के शो में इंटरव्यू के लिए गए थे। जहां एंकर आमिर लियाकत ने मजाक में ये बात कही कि अदनान ने रानी मुखर्जी और बिपाशा बसु के साथ काम न करके उनकी जान बचा ली।

Shame on everyone who keeps hiring him, shame on everyone who keeps cheering him on, shame on everyone in the audience who clapped pic.twitter.com/A2Qk8DUkeH