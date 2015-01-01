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अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप:पायल घोष ने फिर लगाई प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से गुहार, बोलीं- न्याय के लिए अभी भी इंतजार कर रही हूं

26 मिनट पहले
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अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने पीएम, गृहमंत्री के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को टैग करते हुए ताजा ट्वीट में लिखा है, "मेरे दोस्त और मैनेजर ने अनुराग कश्यप से रिफ्रेंस के तौर पर मेरी फिल्म (ऊसरावेल्ली) देखने को कहा था, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए मिलने वाले थे। मिस्टर कश्यप ने बिना किसी सच्चाई के मेरे और मेरे को-स्टार (जूनियर एनटीआर) का रिश्ता खराब किया था। अब भी न्याय का इंतजार कर रही हूं।"

अनुराग पर पायल का गंभीर आरोप

इससे पहले वाले ट्वीट में पायल ने अनुराग पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने अपना एक डिलीटेड ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अनुराग कश्यप ने उनके और जूनियर एनटीआर के बीच शारीरिक संबंध होने का हिंट दिया था। इस ट्वीट में एक्ट्रेस ने यह दावा भी किया है कि अनुराग ने उनसे कहा था कि उनके साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेसेस एक कॉल पर उनके साथ कुछ भी करने को तैयार रहती हैं।"

पायल ने डिलीटेड ट्वीट का प्रिंट स्क्रीन और अपनी मैनेजर के साथ हुई चैट का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा है, "अब आप जानते हैं कि जब मैं अनुराग कश्यप से मिली तो उसने आखिर क्यों खासतौर पर जूनियर एनटीआर का जिक्र किया था। उस समय 'ऊसरावेल्ली' टीवी पर चल रही थी और मेरी मैनेजर ने मुझे कश्यप को यह फिल्म इसलिए दिखाने को कहा था, क्योंकि हमारी मीटिंग 'हंसी तो फंसी' की कास्टिंग के लिए थी। लेकिन यह मेरी जिंदगी की भयंकर घटना बन गई।"

22 सितंबर को दर्ज कराया था रेप का मामला

पायल ने 22 सितंबर को मुंबई के वर्सोवा थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। एक्ट्रेस का आरोप है कि कश्यप ने 2013 में वर्सोवा में यारी रोड की एक लोकेशन पर उनका रेप किया था। अनुराग के खिलाफ दुष्कर्म, गलत बर्ताव, गलत इरादे से रोकने और महिला का अपमान करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, पुलिस पूछताछ में अनुराग आरोपों को गलत बता चुके हैं।

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