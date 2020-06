दैनिक भास्कर Jun 09, 2020, 05:51 PM IST

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की आरोपी महिला और उसके धर्म के खिलाफ विवादित ट्वीट करने वाली पायल रोहतगी का ट्विटर अकाउंट एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद पायल के सपोर्ट में #isupportpayalrohatgi ट्रेंड करने लगा। और अब वापस उनका अकाउंट री-स्टोर कर दिया गया है। इसके बाद पायल ने एक बार फिर ट्विटर पर अकाउंट सस्पेंड किए जाने पर गुस्सा वीडियो के जरिए निकाला है। वीडियो में सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने वालों का अकाउंट क्यों नहीं सस्पेंड हुआ।

Ram Ram ji 🙏 Thank U everyone who supported me. I have never tried to break law or comeon streets to create riots. Yet I get targeted on this platform. A kutiya was named #Savitri in Webseries but that was OK 4 liberals🤨 But when I addressed them with Same they became mad 😜 pic.twitter.com/bc7LOCqzu4