दैनिक भास्कर Apr 22, 2020, 03:09 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई को समर्थन देने के लिए लॉन्च की गई वेबसाइट फैन का फैन और उससे जुड़े दिव्यंका त्रिपाठी, भारती सिंह, गौतम रोडे और रश्मि देसाई जैसे टीवी कलाकारों की तारीफ की है। एक्टर-प्रोड्यूसर जेडी मजीठिया ने यह वेबसाइट लॉन्च की थी। इसके जरिए उस व्यक्ति को एक खास संदेश भेजा जाता है, जो पीएम केयर फंड में डोनेशन देता है।

This is an exceptional effort by our TV stars to strengthen India’s fight against COVID-19. Thank you to all those who have come together for this. https://t.co/QgiHPETLG8