दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 04:26 PM IST

मुंबई.

कुछ दिनों पहले ही केरल में विस्फोटक खाने से एक गर्भवती हथिनी की मौत से पूरा देश हैरान रह गया था। अब फिर इसी तरह की एक घटना हिमाचल प्रदेश से भी सामने आई है जहां एक गर्भवती गाय का मुंह विस्फोटक खाने से जख्मी हो गया। जानवरों के प्रति होता हिंसक व्यवहार देख पूजा भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

मामला सामने आते ही पूजा भट्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'ये नफरत फैलाने वाला है। विस्फोटक का मर्जी से इस तरह इस्तेमाल होना बंद करवाया जाना चाहिए। अगर जानवरों पर हो रहे अत्याचारों पर कानून सख्त किए जाएं तभी इस तरह का घिनौना व्यवहार खत्म होगा। ये समय है जब पॉवर को जानवरों के अधिकारों को और ज्यादा प्राथमिकता देकर बनाना होगा'।

This is dispicable. This unconstrained usage of explosives needs to stop. Only if laws against animal cruelty are made more stringent will this abhorrent behaviour end. Time for the powers that be to make animal rights far more of a priority. 🙏 https://t.co/kv6twLCg8V