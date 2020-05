दैनिक भास्कर May 05, 2020, 04:24 PM IST

मुंबई. कोरोनावायरस के कारण जारी लॉकडाउन के चलते फिल्म इंडस्ट्री में काम बंद है। सभी लोग गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी से बचाव के उपाय अपना रहे हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोग सुरक्षा के इन उपायों को लॉकडाउन के बाद भी जारी रखने की तैयारी में हैं। वासु भगनानी की प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट ने आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है कि उनके लिए सुरक्षा पहले है। इस बैनर के तले वरुण धवन-सारा अली खान स्टारर 'कुली नं. 1' और अक्षय कुमार स्टारर 'बेल बॉटम' जैसी फिल्मों का निर्माण हो रहा है।

Pooja Entertainment - makers of #CoolieNo1 [#VarunDhawan, #SaraAliKhan], #BellBottom [#AkshayKumar], #TheBurningTrain remake and several biggies in pipeline - says #SafetyFirst... OFFICIAL STATEMENT... pic.twitter.com/TZ9RhbpWez