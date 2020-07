दिवाली पर रिलीज होगी 'सूर्यवंशी', '83' दिवाली पर आएगी

सिनेमाघर खुलते ही 'बागी 3' हो सकती है फिर से रिलीज

दैनिक भास्कर Jul 01, 2020, 07:26 AM IST

पिछले तीन महीने से लॉकडाउन के कारण सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स पर ताला लगा है। इसके चलते पूरी फिल्म इंडस्ट्री को करीब 4500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यह जानकारी मल्टीप्लेक्स चैन आइनॉक्स के अधिकारियों ने दी।

Mark your calendars!



We are getting ready to bring you Rohit Shetty’s Sooryavanshi on Diwali and Kabir Khan’s 83 on Christmas THIS YEAR!! pic.twitter.com/bzPh8w4aqS

— INOX Leisure Ltd. (@INOXMovies) June 30, 2020

दरअसल, मंगलवार को दो बड़ी फिल्मों रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार स्टारर 'सूर्यवंशी' और कबीर खान निर्देशित रणवीर सिंह स्टारर '83' की रिलीज डेट का ऐलान हुआ। दोनों फिल्में क्रमशः दिवाली और क्रिसमस पर सिनेमाघरों में आएंगी। दैनिक भास्कर ने इसे लेकर कार्निवल, पीवीआर और आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स चैन से रिएक्शन मांगा था।

रिलीज डेट के ऐलान का आइडिया धर्मा और रिलायंस का

कार्निवल और पीवीआर के अधिकारियों ने बताया कि दोनों फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस करने के पीछे का आइडिया धर्मा प्रोडक्शन और रिलायंस एंटरटेनमेंट का था। उन्होंने कहा, "धर्मा और रिलायंस क्रमशः इन दोनों फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर हैं। दोनों ने दो दिन पहले मल्टीप्लेक्स के मालिकों को इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा था।" रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ शिवाशीष सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है।

आइनॉक्स ने समझाया घाटे का गणित

आइनॉक्स मूवीज के अधिकारियों ने पिछले तीन महीनों से सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स बंद होने के कारण हुए घाटे का आंकड़ा बताया। मल्टीप्लेक्स चैन के प्रमोटर सिद्धार्थ जैन के कहा- सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स वालों को टिकट्स से हर महीने करीब 1000 करोड़ रुपए की आय होती है। 500 करोड़ फूड और बेवरेज से आ जाते हैं। इस तरह पूरी इंडस्ट्री को देखा जाए तो इन तीन महीनों में लगभग 4500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा न हो।

दरअसल, अनलॉक फेज 2 की घोषणा हुई है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अगस्त में सिनेमाघर खुलने शुरू हो जाएंगे। दिवाली और क्रिसमस तक सभी सिनेमा हॉल्स फुल स्ट्रेंथ के साथ खुलने लगेंगे।

अगर अगस्त में सिनेमाघर खुलते हैं तो हिंदी की बजाय हॉलीवुड की बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। इनमें क्रिस्टोफर नोलन की 'टेनेंट' और डिज्नी वालों की 'मुलान' शामिल हैं। मुलान की रिलीज डेट 12 अगस्त है, यह ऐलान हो चुका है। यह बड़े बजट की फिल्म है। इन दो बड़ी फिल्मों से उन्हें बहुत बड़ा पिकअप मिलेगा।

सभी मूवीज ओटीटी पर नहीं गई हैं

वे आगे कहते हैं- अभी भी सभी मूवीज ओटीटी पर नहीं गई हैं। उनके प्रोड्यूसर्स अगस्त-सितंबर से रिलीज शुरू करते हैं तो अक्टूबर नवंबर से सिनेमाघरों के लिए फिल्मों की आमद अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत पैटर्न फिजी और ऑस्ट्रेलिया वाला भी रहेगा। वहां जैसे 'गोलमाल अगेन' और 'सिम्बा' फिर से रिलीज हुई हैं, ठीक उसी तरह यहां 'बागी 3' फिर से रिलीज हो सकती है। क्योंकि उसने सिनेमाघरों में पूरा समय नहीं ले सकी थी।

'अंग्रेजी मीडियम' फिर से रिलीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह हॉटस्टार पर चली गई थी। जाने को 'बागी 3' भी हॉटस्टार पर आ चुकी है, लेकिन सिनेमाघरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच रिलीज के 8 हफ्तों का जो गैप होता है, वह उसने पूरा किया था। जबकि अंग्रेजी मीडियम का गैप पूरा नहीं हुआ था। क्योंकि वह सिनेमाघर में रिलीज होने के महज 2 हफ्तों में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। मगर 'बागी 3' ने ऐसा नहीं किया था।

अगस्त से दिसंबर के बीच सिनेमाघरों के लिए कई फिल्में और हैं। उनमें यशराज के बैनर की अर्जुन कपूर-परिणीति चोपड़ा स्टारर 'संदीप पिंकी फरार' है। राजकुमार राव और नुसरत भरुचा स्टारर 'छलांग' ओटीटी पर नहीं गई है। मनोज बाजपेयी की 'सूरज पर मंगल भारी' भी तमाम अफवाहों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं गई है।

जॉन अब्राहम स्टारर 'मुंबई सागा' की बस 5-10 दिनों की शूटिंग बाकी है। उसका पोस्ट प्रोडक्शन भी बहुत हद तक संजय गुप्ता कर चुके हैं । ऐसे में वह भी सिनेमाघरों की रिलीज के लिए तैयार है। रणबीर कपूर की 'शेरशाह' और परिणीति चोपड़ा की 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' भी सिनेमाघरों के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।

सलमान खान की 'राधे' भी अभी कहीं जाने को बाकी है। 'लाल सिंह चड्ढा' जनवरी रिपब्लिक डे पर पुश होती नजर आ रही है। ऐसे में इस साल अगस्त के बाद से सिनेमाघरों में रौनक लौट सकती है।