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प्रीति का पति प्रेम:प्रीति जिंटा का सबसे लंबा करवा चौथ, पति जेन को देखने दुबई से 13 हजार किमी का सफर कर लॉस एंजिल्स पहुंचीं

13 मिनट पहले
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प्रियंका चोपड़ा की तरह ही प्रीति जिंटा की ससुराल विदेश में है। प्रीति के पति जेन गुडइनफ लॉस एंजिल्स में हैं और इस बार करवा चौथ पर प्रीति दुबई में थीं। लेकिन वे अपने पति के चेहरे का दीदार करने करने 13 हजार किमी से ज्यादा का सफर तय कर लॉस एंजिल्स पहुंच गईं। करवा चौथ के बाद की अपनी एक फोटो प्रीति ने सोशल मीडिया पर शेयर की है।

प्रीति ने वेडिंग फोटो की शेयर
फोटो में कपल अपनी वेडिंग ड्रेस में ही नजर आ रहा है, जो उन्होंने साल 2016 में शादी के समय पहना था। पोस्ट में प्रीति लिखती हैं- जो लोग करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। मेरे लिए यह सबसे ज्यादा लंबा था। दुबई से शुरू हुआ। बादलों के बीच से गुजरी और लॉस एंजिल्स पहुंची। यह सब बहुत कीमती था क्योंकि आखिर मैंने पति परमेश्वर को देख लिया। आई लव यू माय लव, हैप्पी करवा चौथ।

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