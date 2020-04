View this post on Instagram

Not a single moment when there's no drama in this fandom 😂😂😂 VC @nplegacy1 . . . . . . . #Priyankachopra #parineetichopra #aliabhatt #Kiaraadvani #anushkasharma #Saraalikhan #kritisanon #dishapatani #deepikapadukone #ranbirkapoor #varundhawan #hrithikroshan #bollywood #Nickiminaj #Kileyjenner #Arianagrande #Camilacabello #Kimkardashian #taylorswift #selenagomez #justinbiber #Salmankhan #shahrukhkhan #shahidkapoor #nickjonas #Shawnmendes #shraddhakapoor #bollywoodmovies #bollywoodactress #bollywooddance

A post shared by Priyanka Chopra Online (@priyankaonline) on Apr 16, 2020 at 12:36am PDT