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पीसी के सीक्रेट्स:प्रियंका चोपड़ा बोलीं- मिस वर्ल्ड क्राउनिंग की वॉक के दौरान लोग सोच रहे थे मैं नमस्ते कर रही, लेकिन मैंने ड्रेस पकड़ी थी

25 मिनट पहले
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प्रियंका चोपड़ा ने अब तक कई बार रेड कार्पेट पर स्टनिंग ड्रेसेस पहने हैं। स्टाइल स्टेटमेंट में वर्ल्ड लेवल पर उनकी अलग पहचान भी है। उनमें से कुछ ऐसे भी रहे जिन्हें पहनने में उन्हें असुविधा भी रही। इनमें से दो ड्रेस ऐसे भी थे जिनमें वे सबसे ज्यादा अनकम्फर्टेबल थीं। इनमें से पहला मौका वह था जब उन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज पहना था और दूसरा 2018 में जब उन्होंने रॉल्फ लॉरेन का ड्रेस कैरी किया था।

वॉक करते समय नमस्ते ही करती रही
प्रियंका ने पीपुल मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया उनकी लाइफ के सबसे बड़े इवेंट में भी सबसे ज्यादा अनकम्फर्टेबल रहीं। वे कहती हैं- मैं बहुत स्ट्रेस में थी। इवेंट के आखिर में ड्रेस का पूरा टेप निकल गया था। जब मैं वॉक कर रही थी तो नमस्ते ही करती रही। लोग सोच रहे थे कि मैं नमस्ते कर रही थी लेकिन मैं ड्रेस को पकड़े थी।

कोर्सेट में सांस नहीं ले पा रही थी- प्रियंका
ड्रेस को लेकर दूसरा मौका तब आया जब प्रियंका ने 2018 के मेट गाला इवेंट में रॉल्फ लॉरेन का ड्रेस पहना। पीसी कहती हैं- वह रॉल्फ लॉरेन का ब्लड रेड ड्रेस था। जिसमें गोल्डन हेड गियर था। लेकिन उस ड्रेस के अंदर जो कोर्सेट था, मैं उसमें सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे लग रहा था कि वह मेरी पसलियों को दबा रहा था। डिनर के समय उसे पहने हुए बैठना सबसे मुश्किल था। जाहिर था मैं उस रात कुछ भी ढंग से नहीं खा सकी थी।

करवा चौथ मनाने घर वापस लौटीं
प्रियंका पिछले दिनों अपनी फिल्म मैट्रिक्स 4 की शूटिंग के लिए कुछ हफ्तों के लिए जर्मनी में थीं। फिल्म में कीनू रीव्स लीड रोल में हैं हालांकि प्रियंका के रोल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। करवा चौथ से पहले वह अमेरिका लौट आईं और पति निक जोनस के साथ दूसरा करवा चौथ मनाया।

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