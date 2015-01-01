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बॉस लेडी बनीं पीसी:प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया We Can Be Heroes का फर्स्ट लुक, 1 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज

26 मिनट पहले
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प्रियंका चोपड़ा ने अपने दूसरे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोजेक्ट वी कैन बी हीरोज का फर्स्ट लुक शेयर किया है। इसमें वे एक बॉस लेडी की तरह नजर आ रही हैं। वी कैन बी हीरोज चिल्ड्रन मूवी है। जिसे रॉबर्ट रॉड्रिग्ज डायरेक्ट कर रहे हैं।सिनॉप्सिस के मुताबिक फिल्म में सारे सुपर हीरोज को एलियन किडनैप कर लेते हैं, जिन्हें वापस लाने बच्चे एकजुट हो जाते हैं।

अपने रोल को लेकर उत्साहित हैं पीसी
प्रियंका ने फर्स्ट लुक फोटो शेयर करते हुए लिखा है- Wohooo! फाइनली ये है- वी कैन बी हीरोज का फर्स्ट लुक। जिसे डायरेक्ट किया है अद्भुत रॉबर्ट रॉड्रिग्ज ने और यह नए साल के पहले दिन नेटफ्लिक्स पर आ रही है। एक किड्स क्लासिक मूवी। रॉबर्ट इसी तरह की फिल्मों को बहुत बनाते हैं। मैं आपको अपने किरदार की उलझी हुई दुनिया से मिलवाने के लिए एक्साइटेड हूं। जल्दी ही बताती हूं..।

फिल्म में प्रियंका के अलावा क्रिस्टीन स्लेटर, गागा गोसलिन, अकिरा अकबर, एंड्रयू डियाज, एंडी वॉकन, बॉयड होलब्रुक, हाला फिनले, रसेल बैली, लोटस ब्लॉसम, ल्यॉन डेनियल्स, नाथन ब्लेयर, सुंग केंग, विविएन, एड्रियाना बराजा और क्रिस्टोफर मैकडोनल्ड शामिल हैं।

पीसी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
प्रियंका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अरविंद अडिगा के नॉवेल पर बनी द व्हाइट टाईगर है।जिसमें प्रियंका के साथ राजकुमार राव हैं, फिल्म जनवरी 2021 में OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। वहीं उनके पास कीनू रीव्स की मैट्रिक्स 4, सिटाडेल और एक अनाम कॉमेडी फिल्म के बाद जिम स्ट्रॉउज, सैम ह्यूगन, सेलीन डायोन के साथ वाली रोम-कॉम भी है। जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था।

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