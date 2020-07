दैनिक भास्कर Jul 07, 2020, 01:01 PM IST

पिछले 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री का एक और जाना-पहचाना नाम रहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हरीश शाह का मंगलवार सुबह 6 बजे निधन हो गया। हरीश 76 साल के थे और कैंसर से जूझ रहे थे। इसी बीमारी से जूझते हुए लोगों की कहानी दुनिया के सामने लाने उन्होंने शॉर्ट फिल्म Why Me बनाई थी, जिसे प्रेसिडेंट अवॉर्ड मिला था। हरीश शाह का अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे मुंबई के पवनहंस श्मशान घाट में किया गया।

Sad News.

Film producer Harish Shah is no more.

He had produced Kala Sona, Mere Jeevan Saathi, Dhan Daulat, Zalzala, Jaal-The Trap, Hotel, Ram Tere Kitne Naam etc.

May his soul rest in peace. — Atul Mohan (@atulmohanhere) July 7, 2020

ये रहा हरीश का फिल्मी सफर

हरीश शाह के नाम दिल और मोहब्बत, मेरे जीवन साथी, काला सोना, धन दौलत, राम तेरे कितने नाम, होटल, जाल - द ट्रैप, जलजला, अब इंसाफ होगा जैसी फिल्में शामिल हैं। सनी देओल को लेकर 2003 में बनाई गई जाल-द ट्रैप हरीश शाह की बतौर प्रोड्यूसर आखिरी फिल्म थी। हरीश के भाई विनोद के अनुसार वे करीब 10 साल से कैंसर से जूझ रहे थे, इसी तड़प को उन्होंने कैंसर पर बनाई शॉर्ट फिल्म में दिखाया था।

Friends I received National award at the hands of VP Shri Naidu and I B Minister Shri Jawdekar my happiness has no limit🤙🤙😆😆 pic.twitter.com/DSf4uiqluM — Harish Shah (@HarishShah07) December 23, 2019

सोशल मीडिया पर एक्टिव

फिल्मों से दूर होकर हरीश ज्यादातर सोशल मीडिया पर अपना समय बिताते थे। ट्विटर पर वे अक्सर अपने विचार और निजी जीवन के बारे में भी जानकारी अपडेट करते रहते थे। कैंसर से जूझते हुए उन्होंने अपनी एक तस्वीर व्हाय मी के पोस्टर के साथ शेयर की थी, जिसमें उनके गले में छेद दिखाई दे रहा था। इसके चलते वे करीब 2 साल तक बोल नहीं सके थे।