दैनिक भास्कर May 15, 2020, 01:04 PM IST

कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन से फिल्म इंडस्ट्री खासकर सिनेमाघर मालिक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। किसी के पास जवाब नहीं है कि सिनेमाघर आखिरकार कब से खुलेंगे? इस बीच प्रोड्यूसर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी फिल्मों के रिलीज की घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद डिस्ट्रीब्यूटर और एक्जीबिटर्स में खलबली मची हुई है। हालांकि प्रोड्यूसर गिल्ड इंडिया ने एक बयान जारी कर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज के फैसले को सही बताया है।

