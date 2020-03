दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 02:21 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस से के चलते पूरे भारत की इकोनोमी में गिरावट आई है। ऐसे में कोरोनावायरस से निपटने के लिए कई बॉलीवुड सेलेब्स भारत सरकार को फंड देकर मदद कर रहे हैं। जहां साउथ एक्टर्स मदद के लिए सरकार को बड़ी रकम दे रहे हैं वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड स्टार्स की चुप्पी पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अक्षय कुमार के 25 करोड़ रुपए डोनेट करने के बाद से ही सब शाहरुख खान के डोनेशन ना करने पर मुद्दा बना रहे हैं ऐसे में उनके फैंस बचाव के लिए सामने आए हैं।

रविवार से ट्विटर पर #StopNegativityAgainstSRK ट्रेंड कर रहा है। शाहरुख पर सवाल उठते देख फैंस ने उनके पुराने डोनेशन की याद दिलाते हुए मामले खोल दिए हैं। एक ट्विटर यूजर ने शाहरुख को बॉलीवुड का मोस्ट चैरिटेबल एक्टर बताते हुए लिखा, 'साल 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ में शाहरुख ने 33 लाख रुपए दिए और साल 2009 में शाहरुख ने ओडिसा के सात गांव में बिजली शुरू करवाई'।

In 2013, During Uttrakhands Floods Shah Rukh Khan Donated RS 33 Lakhs For The Victims..



In 2009, SRK helped to Light Up Seven Odisha Villages by Investing A solar Electricity Project

शाहरुख खान के एक फैन ने उनके अब के डोनेशन का कच्चा चिठ्ठा खोल दिया है। उन्होंने लिखा, 'चैरिटी करना अब तुम लोग मोस्ट चैरिटेबल मैन को सिखाओगे। 2009 में शाहरुख ने ओडिसा के सात गांव को गोद लिया था, उत्तराखंड पीड़ितों को 9 करोड़ रुपए दिए, आईपीएल की प्राइज मनी पूरी केंसर के मरीजों को दिया, सुनामी रिलीज फंड के लिए 25 लाख दिए, चैन्नई के बाढ़ पीडितों को 25 करोड़ रुपए दिए और 2012 में 12 गांव गोद लिए'।

Charity Karna ab tumlog most charitable actor ko Sikhs rahe ho

Shah Rukh Khan is a Most charitable Actor

एक तरफ खबरें हैं कि शाहरुख खान ने पाकिस्तान को 45 करोड़ रुपए की राशी प्रदान की है जिसके बाद इस फेक न्यूज पर भी बवाल शुरू हो चुका है। कई लोग शाहरुख की इस फेक न्यूज का काफी विरोध करते भी नजर आ रहे हैं।

This is for all the people who are bringing back old fake videos of @iamsrk donating 45 cr to Pakistan Army.

बॉलीवुड के बादशाह सिर्फ एक्टिंग के ही नहीं डोनेशन के भी बादशाह हैं। शाहरुख इकलोते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें दान करने के लिए तीन इंटरनेशनल अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है जिसमें यूनेस्को, वेबिट और क्रिस्टल अवॉर्ड शामिल हैं। इसके अलावा भी कई बार शाहरुख बड़ी राशी दान करके अपनी दर्यादिली साबित कर चुके हैं।