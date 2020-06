दैनिक भास्कर Jun 25, 2020, 05:30 PM IST

हाल ही में खबरें आई थीं कि साल 2001 में आई फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' का सीक्वल बनने की तैयारियां चल रही हैं। अब इस खबर को लेकर फिल्म में प्रमुख भूमिका निभा चुके आर. माधवन ने प्रतिक्रिया दी है। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है लेकिन मैं भी चाहता हूं कि ये खबर सच हो।

माधवन ने ट्वीट करते हुए कहा, 'दोस्तों... #RHTDM के सीक्वल को लेकर अफवाहें पढ़ रहा था... और उम्मीद कर रहा हूं कि ये सच हो, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस यही प्रार्थना कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी के पास दीया और मेरी उम्र के हिसाब से उपर्युक्त स्क्रिप्ट हो, वर्ना अब माधव शास्त्री बनना तो हाथी को चड्डी पहनाने के बराबर है।'

# RHTDM ..Guysss ...been reading rumors about the sequel .. 🤞🤞🤞and hoping it’s true-cause I have no idea about this 🙈🙈.. just praying that someone somewhere has an age appropriate script for Dia and I -varna अब madhav shastri बनना तो hathi को चड्डी पहनाने ke बराबर है🙈🙈😆। pic.twitter.com/dKYOMEcccA — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) June 24, 2020

सीक्वल बनने संबंधी खबरें आई थीं

इससे पहले खबर आई थी कि इस फिल्म के मेकर्स ने एक स्क्रिप्ट पसंद की है और इसमें लीड रोल के लिए दीया और माधवन से संपर्क किया है। वे इस फिल्म का सीक्वल बनाने के इच्छुक हैं। खबर के मुताबिक प्रोड्यूसर्स को ऐसी स्क्रिप्ट मिली है जिसमें मैडी और रीना के जीवन की प्रोग्रेस दर्शकों को देखने को मिलेगी। हालांकि माधवन ने इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया।

19 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म

आर माधवन और दीया मिर्जा स्टारर फिल्म ‘रहना है तेरे दिल में’ 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई थी और 19 साल बाद भी इस फिल्म का जादू बरकरार है। फिल्म में नजर आई रीना और मैडी की जोडी को आज भी मोस्ट लाइक्ड कपल माना जाता है। फिल्म में हैरी-जयराज का दिया संगीत भी जबरदस्त हिट रहा था और आज भी पसंद किया जाता है।

अपने ट्वीट के साथ माधवन ने इस फोटो को भी शेयर किया।

यूजर्स ने इसे ऑलटाइम फेवरेट फिल्म बताया

RHTDM my all time favourite movie and I believe nobody else could do justice to this character. Both u and Dia are perfect for this one. Can't wait to watch the sequel 🙂 — Divya (@ddivya_) June 25, 2020

कुछ लोग 20 से 25 फिल्में कर के भी वो मुकाम नही हासिल कर पाते हैं और कुछ एक्टर है जो बस एक मूवी कर के पूरे ज़िन्दगी में जाने जाते हैं। I'm your big fan maddy sir 48 time dekhi hai aapki R.H.T.D.M

Aur har baar ye movie hame new lagti h aur na boring lagti hai — अधिवक्ता अमित सिंह (@amitsinghrana00) June 24, 2020

Maddy this is such awesome news that I can't tell u. In this corona time u brought smile on many of us face...🙂😘🙂@ActorMadhavan and @deespeak once again 🙏🙈🙈🙈 can't believe — Harshita Bharti (@HarshitaBhartiS) June 24, 2020