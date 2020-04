दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 04:21 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अपनी अजीबो-गरीब बातों से हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रहने वालीं राखी सावंत फिर एक बार फनी वीडियो लेकर हाजिर हो गई हैं। राखी ने पीएम नरेंद्र मोदी के दीया जलाओ कार्यक्रम का सपोर्ट करते हुए एक मजाकिया अपील की है। इसमें राखी ने कोरोना की रावण और कंस से भी तुलना की है।

राखी सावंत ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई वीडियो में कहा, ‘तो फिर आ रहे हो ना आज रात को 9 बजे अपनी-अपनी खिड़की और बालकनी में? चिराग जलाना है, दीया जलाना है। समझ रहे हो। अड़ोसी-पड़ोसी का घर नहीं जलाना है। इतनी रोशनी हो कि कोरोना मामा जो है अपना, हां हां कोरोना, कंस, रावण सब एक ही हैं। इनको भगाना है। रोशनी से ऐसे भाग जाएंगे ना। ऐसा मेरा विश्वास कहता है। विश्वास कहता है कि आज रात ये भाग जाएगा। कल सुबह एक नई खुशखबरी मिलेगी कि कोरोना भाग गया’।

