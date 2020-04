दैनिक भास्कर Apr 08, 2020, 01:00 PM IST

भोपाल. एक लंबे समय के बाद एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है। इस चैनल के जरिए कमाए गए पैसों को रकुल पीएम केयर फंड में देने वाली हैं। उन्होंने अपने चैनल की जानकारी देते हुए बताया कि वो इसमें अपने फैंस के साथ फूड, फिटनेस, फिल्म और अपने दोस्तों से जुड़े कंटेन्ट शेयर करने वाली हैं।

रकुल प्रीत ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जानकारी देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इसमें रकुल काफी उत्साह से अपने नए यूट्यूब चैनल के बार में बता रही हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, ‘मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करूं जिसमें मजेदार चीजें हों। चैनल से कमाई गई राशि पीएम केयर फंड में जाएगी। चलो खुशियां फैलाएं’।

A lot of time on hand so I thought of launching my YouTube channel which will have all things fun !! The revenue generated will go to @pmoindia fund ! Let’s spread joy and happiness in whatever way we can. Subscribe now to make a difference !! 😀😀🙏🏻 anddddd because it’s world health day we kickstart with... umm check out the video 😝 link in bio 😊

