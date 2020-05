दैनिक भास्कर May 27, 2020, 03:08 PM IST

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने कोरोनावायरस पर इसी नाम से बनी अपनी फिल्म का ट्रेलर मंगलवार रात रिलीज किया। वर्मा का दावा है कि यह कोरोना पर बनी दुनिया की पहली फिल्म है। उनके मुताबिक, इसकी पूरी शूटिंग लॉकडाउन पीरियड में ही हुई है। वर्मा ने ट्विटर पर लिखा है, "जब बाकी लोग घर का पोंछा लगाने, खाना बनाने, बर्तन धोने और कपड़े सुखाने जैसे काम कर रहे थे, तब मैंने एक फिल्म बना दी।

वर्मा ने अपने एक अन्य ट्वीट में बताया कि फिल्म कोरोना के कारण हमारे दिलों में बैठे डर के बारे में है। वे लिखते हैं, "कोरोनावायरस हॉरर फिल्म नहीं है। यह उस हॉरर के बारे में है, जो हम सभी के अंदर हैं। यहां तक कि हमारे ग्रेट लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स में भी, जिसे सिर्फ उतना ही जानते हैं, जितना हम जानते है, जो कि कुछ भी नहीं है।"

CORONAVIRUS is not a HORROR film. It is about the HORRORS which are inside all of us including our great political leaders and beaurecrauts who actually know only as much as us which is just nothing .”THE ONLY THING I KNOW IS THAT I KNOW NOTHING”-Socrates https://t.co/fun1Ed36Sn